תקופת הקורונה - שעדיין לא נגמרה, לצערנו - לא הייתה קלה לעולם כולו ולתחום התיירות בפרט. שדות תעופה, בתי מלון, אתרי נופש ואטרקציות עמדו שוממים במשך חודשים ארוכים. למרות זאת, גם בתקופה הזאת נפתחו בתי מלון מסקרנים בלוקיישנים מרהיבים ברחבי העולם. מתוכם בחר אתר האדריכלות והעיצוב Architectural Digest את היפים ביותר, ואנחנו מקווים שהם יתמלאו במבקרים בקרוב.

איי פארי, המלדיביים: Patina Maldives

Patina Maldives הוא אחד משלושת המלונות באיי פארי - קבוצת איים מלאכותיים במלדיביים. אדריכל מרסיו קוגן, בעליו של הסטודיו הברזילאי MK27, תכנן מלון בסגנון מודרני ובו 90 וילות, חלקן על החוף וחלקן על המים, ו-20 חדרי סטודיו. פרטים באתר, מ-1,950 דולר. Patina Maldives | צילום: Patina Maldives Patina Maldives | צילום: Patina Maldives Patina Maldives | צילום: Patina Maldives Patina Maldives | צילום: Patina Maldives

ג'איפור, הודו: The Johri at Lal Haveli

העיר העתיקה של ג'איפור, המכונה "העיר הוורודה", הוכרזה לפני שנתיים כאתר מורשת עולמית של אונסק"ו. בית ישן בשוק התכשיטים של העיר הוסב למלון ובו חמש סוויטות, מסעדה ובר קוקטיילים. ציורי הקיר ולוחות הראש הרקומים של המיטות הוזמנו מאמנים מקומיים. פרטים באתר, מ-300 דולר. The Johri at Lal Havel | צילום: Bharat Agarwal The Johri at Lal Havel | צילום: Bharat Agarwal The Johri at Lal Havel | צילום: Bharat Agarwal The Johri at Lal Havel | צילום: Bharat Agarwal

מאבאשי, יפן: Shiroiya Hotel

בניין תעשייה מבטון משנות ה-70 שופץ על ידי אדריכל סו פוג'ימוטו והפך למלון יוצא דופן עם אטריום פנימי שמכניס שפע של אור ומבנה נוסף. המלון מעוטר בצמחים רבים ובעבודות אמנות של אמנים מקומיים ובינלאומיים, והחדרים עוצבו בסגנונות שונים. פרטים באתר, מ-250 דולר. Shiroiya Hotel | צילום: Shinya Kigure Shiroiya Hotel | צילום: Shinya Kigure Shiroiya Hotel | צילום: Shinya Kigure

פורטופינו, איטליה: Splendido Mare

המלון בריביירה האיטלקית עוצב מחדש בהשראת נמלים, והעיצוב כולל חבלים, עץ ואלמנטים ימיים נוספים לצד מותגים איטלקיים יוקרתיים. המלון מעוצב בגוני ענבר, טרקוטה וירוק-ים שממסגרים את המים הנשקפים מהסוויטות, ומעוטר ביצירות של אמנים מקומיים. פרטים באתר, מ-670 דולר. Splendido Mare | צילום: Genivs Loci Splendido Mare | צילום: BelmondMattia Aquila Splendido Mare | צילום: BelmondMattia Aquila

פריז, צרפת: Hotel Les Deux Gares

האמן והמעצב הלונדוני לוק אדוארד הול יצר עיצוב צבעוני ובוהמי לאכסניית הבוטיק הפריזאית שברובע העשירי. קירות ירוקים, ריהוט בהדפסי נמר, ראשי מיטות עם פסי ממתקים, אמבטיות בצבעי מקרון ובית קפה שצבוע באדום מבריק מאכלסים את המבנה בן חמש הקומות, שעמד נטוש וריק עד שהתעורר שוב לחיים. פרטים באתר, מ-155 דולר. Hotel Les Deux Gares | צילום: Benoit Linero Hotel Les Deux Gares | צילום: Benoit Linero

מיקונוס, יוון: Kalesma Mykonos

25 סוויטות ושתי וילות כולל המלון באי מיקונוס. הקירות הלבנים המעוגלים מתבלטים על רקע הים והשמים, וריהוט של יצרנים מקומיים מתמזג עם יצירות אספנות ועיצוב בהשראת מעצב האופנה האמריקאי ריק אוונס. פרטים באתר, מ-1,430 דולר. Kalesma Mykonos | צילום: Kalesma Mykonos Kalesma Mykonos | צילום: Kalesma Mykonos Kalesma Mykonos | צילום: Kalesma Mykonos Kalesma Mykonos | צילום: Kalesma Mykonos

לונדון, בריטניה: NoMad London

בית משפט היסטורי ותחנת משטרה בכיכר קובנט גארדן הוסבו להיכל של נוחות, אמנות וקולינריה שעוצב בשיתוף משרד העיצוב הניו יורקי Roman and Williams. המתחם כולל גם מסעדה בעלת תקרה שקופה וחדר הסבה עם אח. פרטים באתר, מ-625 דולר. NoMad London | צילום: Benoit Linero NoMad London | צילום: Simon Upton NoMad London | צילום: Simon Upton NoMad London | צילום: Simon Upton NoMad London | צילום: באדיבות SydellGroup NoMad London | צילום: באדיבות SydellGroup

הרצג נובי, מונטנגרו: One&Only Portonovi

המלון הניאו קלאסי עם גג הטרה קוטה והעמודים הלבנים ניצב על חוף הים האדריאטי בעיר הרצג נובי (Herceg Novi). הוא כולל חדרים מעוצבים מחופים אבן, בריכות שעושות חשק לצלול לתוכן וחוף ים פרטי. פרטים באתר, מ-1,805 דולר. One&Only Portonovi | צילום: Rupert Peace One&Only Portonovi | צילום: Rupert Peace One&Only Portonovi | צילום: Rupert Peace One&Only Portonovi | צילום: Rupert Peace

דלתת האוקוונגו, בוטסואנה : Xigera Safari Lodge

דלתת האוקוונגו (Okavango), אתר מורשת עולמית של אונסק"ו, היא מוקד משיכה לבעלי חיים וגם לתיירים. במלון יש 12 סוויטות המעוצבות כל אחת בצורה שונה. פרטים באתר, מ-2,320 דולר. צילום: Xigera צילום: Xigera צילום: Xigera

הדסון, ניו יורק, ארצות הברית: The Maker

המלון בן 11 החדרים בלב העיר הדסון מעוצב עם פריטים בעבודת יד, פריטי וינטג' ועבודות של אמנים האזור היפה של עמק הדסון. המלון מורכב משלושה מבנים היסטוריים, והחדרים מעוצבים באקלקטיות. פרטים באתר, מ-475 דולר. The Maker | צילום: Francine Zaslow The Maker | צילום: Francine Zaslow The Maker | צילום: Francine Zaslow The Maker | צילום: Francine Zaslow

קניון פוינט, יוטה, ארצות הברית: Camp Sarika

הריזורט כולל מבנה מרכזי ובמרחק נסיעה קצרה 10 סככות קנבס פתוחות שמתמזגות בסביבה המדברית ומצוידות ברהיטים נוחים לצפייה מתמשכת בנוף. קניון פוינט נמצא בקרבת כמה פארקים הלאומיים יפים. פרטים באתר, מ-3,500 דולר. Camp Sarika | צילום: Aman Resorts Camp Sarika | צילום: Aman Resorts Camp Sarika | צילום: Aman Resorts

טודוס סנטוס, מקסיקו: Paradero Todos Santos

טודוס סנטוס, עיירת נופש על חוף זהוב ויפה בחצי האי באחה במקסיקו, מכונה "העיירה הקסומה". הריזורט החדש במקום כולל מבנים נמוכים מבטון המתמזגים בנוף. פרטים באתר, מ-550 דולר. Paradero Todos Santos | צילום: Yoshikoitani Photography Paradero Todos Santos | צילום: Paradero Todos Santos Paradero Todos Santos | צילום: Paradero Todos Santos Paradero Todos Santos | צילום: Paradero Todos Santos Paradero Todos Santos | צילום: Paradero Todos Santos