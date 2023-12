אחרי שבתחילת המבצע נודע שמלון AYAN החביב על האליטה המקומית בעזה נהרס כליל, לפני שבוע נודע כי גם מלון רוטס היוקרתי הממוקם ברחוב א-רשיד ליד הים של עזה, נחרב במהלך הלחימה. מצה"ל נמסר שהמלון נהרס בשל נזק סביבתי שנגרם מהשמדת תשתית טרור שהתגלתה בסמוך. המלון נבנה בשכונת היוקרה לשעבר רימאל ספגה הפצצות נרחבות בשל מיקומה בסמיכות למוקדי הפעילות של החמאס.

מלון רוטס מציע יחידות אירוח בדירוג 4 כוכבים עם מרפסות פרטיות, מיזוג אוויר, טלוויזיה וקומקום. באזור הציבורי דלפק קבלה שפועל 24/7, ברכה, מרפסת שמשקיפה אל הים ומסעדה שמציעה לאורחים ארוחת בוקר א-לה-קארט. באתר התיירות airpaz.com מצוין שהמלון נמצא במרחק של 40 ק"מ מאשדוד ובמרחק 23 ק"מ מאשקלון.

בדף הפייסבוק של המלון הוא מתואר כמקום שבו אפשר לזכות באירוח האמיתי (WHERE THE REAL HOSPITALITY IS) והוא עדיין מוגדר כ"פתוח תמיד", למרות שהפוסט האחרון שלו עלה ב-1 באוקטובר ומאז המקום עבר אי אילו שינויים, שכונו באחת התגובות כ-"Post-Terrorist Style". בימי הפעילות שלו המקום התגאה באירוח שכולל דייט עם השמש ויוקרה שהיא לא סתם יוקרה, אלא יוקרה אולטימטיבית. כך נראתה רצועת החוף היוקרתית בעזה לפני המלחמה. מלון רוטס נמצא מימין | צילום: BASHAR TALEB, MAHMUD HAMS, AFP מלון רוטס בעזה. | צילום: מתוך ה-X

View this post on Instagram A post shared by Roots Hotel (@roots.hotel)

View this post on Instagram A post shared by Roots Hotel (@roots.hotel)

The Roots Hotel near the beach in Gaza before and after FAFO pic.twitter.com/IDKJYLT9eb — Raylan Givens (@JewishWarrior13) December 28, 2023

כך נראה מלון רוטס מבפנים אחרי הפגיעה | צילום: מתוך טלגרם ארץ הגיהאד

View this post on Instagram A post shared by Roots Hotel (@roots.hotel)

צילום: מתוך הפייסבוק

צילום: מתוך הפייסבוק

באירועים שהתקיימו במלון ותועדו בפייסבוק מ-2016 ניתן לראות אירוח ב"יום האישה הבינלאומי", ב"יום ההתנדבות הבינלאומי" ואפילו קבלת פנים למנהל החדש של הצלב האדום בעזה ופרידה מהמנהל לשעבר. ביום ההמבורגר הבינלאומי הציע המלון ארוחת המבורגר עוף ב-15 שקלים והמבורגר בקר ב-20 שקלים וכל זה מול נוף מדהים אל הים. צילום: מתוך הפייסבוק

חדר האוכל הפיק ארוחות בוקר כיד המלך, שהבטיחו בקרים בלתי נשכחים ב-35 שקלים ואירוח סביב הבריכה והשכשוכית בערב, והמלון התגאה בהגדרה - המקום שבו נפגשות אותנטיות ומצוינות. צילום: מתוך האינסטגרם צילום: מתוך הפייסבוק _OBJ