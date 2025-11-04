אומרים שזה מלון הבוטיק הכי יפה באירופה

בתחרות היוקרתית 50 המלונות הטובים ביותר בעולם לשנת 205 הוכתר מלון Passalacqua בתואר מלון הבוטיק הטוב ביותר באירופה. זוהי לא הזכייה הראשונה שלו: בשנת 2023 זכה במקום הראשון בתחרות, כמלון הטוב בעולם, והוא ממשיך להבליט את עצמו כבית בוטיק איטלקי ייחודי, השוכן לחופי אגם קומו, ומצליח לשלב מורשת ארכיטקטונית, עיצוב מוקפד וחוויה אישית בלתי נשכחת למבקרים.

פסלאקוואה הוקם בווילה היסטורית מהמאה ה-18, שמשלבת אלמנטים קלאסיים עם נגיעות מודרניות. החדרים מציעים חללים פתוחים, תאורה טבעית ונוף פנורמי לאגם. החומרים שבהם נעשה שימוש – עץ, אבן, שיש וטקסטיל איכותי – יוצרים תחושה של חמימות לצד אלגנטיות אירופית קלאסית. כל חדר מעוצב באופן אישי, עם צבעים ניטרליים מרגיעים, מרקמים עשירים ופינות ישיבה נוחות, מה שמאפשר למבקר להרגיש גם חלק מהנוף וגם פרטיות אינטימית.

החללים הציבוריים במלון כוללים לובי, מסעדה, בר וגינות טרסיות, כולם מעוצבים ברמה גבוהה עם ריהוט מוקפד, תאורה מדויקת ונגיעות עיצוביות שמוסיפות תחושת יוקרה ושקט. בגנים הטרסיים של המלון תמצאו מקומות מנוחה שבהם אפשר להתרגע ולהשקיף על הנוף, מקום שאפשר להרגיש בו חיבור לטבע בלי לוותר על נוחות ושירות מוקפד. החוויה במלון, כך מספרים, היא שילוב של יוקרה מפוארת וחוויה ביתית: האוכל פשוט וקז'ואלי אך מוקפד, השירות אישי אך לא פורמלי, וכל פרט בעיצוב מחושב כדי להעניק חוויית שהייה בלתי נשכחת.