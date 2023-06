בין הופעה מחשמלת בשבדיה לסבב הופעת בבריטניה, ביונסה ובן זוגה הראפר ג'יי זי גם מרבים בנכסים. לאחרונה נודע כי השניים רכשו וילה יוקרתית בעירת החוף מאליבו שבקליפורניה. אחות נוספת לאחוזה בבל-אייר שקנו לפני כשש שנים בכ-88 מיליון דולר.

הנכס, ששוכן על צוק במאליבו, וסביבתו נודעת גם בכינוי "שדרת המיליארדרים", משקיף לחופי האוקיינוס הפתוחים, טובל בצמחייה פראית ובתי פאר הפרושים למרגלות ההרים. הבית שגודלו כ-3 דונם, תוכנן ונבנה במשך 15 שנים על ידי האדריכל היפני המוערך טדאו אנדו, זוכה פרס פריצקר, שידוע בתפיסתו המינימליסטית המשלבת צורות גיאומטריות פשוטות, בטון חשוף ואור כחומרי גלם.

לפי הפרסומים, הפאוור קאפל שילם עבור הבית לא פחות מ-200 מיליון דולר, אחרי הנחה של כ-95 מיליון מבעליו הקודם, אספן האמנות וויליאם בל. הנכס גם נחשב ליקר ביותר שנמכר אי פעם במדינת קליפורניה.

"זה האנגר למטוס או מוסך?"

סגנונו הברוטליסטי של הבית, המבטא את תפיסתו של אנדו ונחשב ליצירת מופת אדריכלית, עורר לא מעט תגובות ברשת. בזמן שקווין בי וג'יי זי בילו בלונדון וחגגו מרחוק את רכישת התכשיט שישמש אותם ואת שלוש בנותיהם, יש מי שהתרשם מכך שאנדו תכנן גם את ביתם של קים קרדשיאן ובעלה לשעבר קניה ווסט וכ-20 בתים אחרים בארצות הברית, והביע את קנאתו וחלומו לגור בבית כזה. אחרים, בוטים יותר, לא חסכו במילים ודיברו על "קסם של בית כלא", "נעים כמו מאוזולאום", חסר נשמה, בית בסגנון קומוניסטי או מראה של בונקר כהכנה למלחמת עולם שלישית או מתקפה גרעינית.

היה מי שכתב כי הבית נראה יותר כמו קמפוס תאגידי מאשר בית למגורים, כמו האנגר של מטוס או מוסך גדול ומכוער, ותגובה אחרת לקחה הביקורת צעד קדימה והציעה "להרוס ולבנות מחדש". תגובות עמוקות יותר הזדעזעו מ"השקרים על טביעת הרגל הפחמנית, חיסכון במים, עזרה לנזקקים, שנאת עשירים וטיסה במטוסים פרטיים. חכו שהקארמה תגיע לבונקר הבטון שלכם", והציוריות יותר התרשמו מקיבוץ של מכולות או "בטון הוא סמל לליבם ונשמתם הקרים של האליטות".

צדיקה שהעזה להחמיא בבליל התגובות, איזנה עם "אני בטוחה שזה מקסים מבפנים" ואחר הודיע כי הוא אוהב את המושג less is more וכנראה גם היה גר שם, אבל הקונטרה לא איחרה לבוא עם "טעם נורא", "שימו קצת פרחים" ו"חכו עד שתראו את כל רהיטי הכרום הזהוב, העור השחור והזכוכית". אנחנו מחכים.

והנה הצצה לנכס הקודם שרכשו בני הזוג

הבית הקודם ב-88 מיליון דולר