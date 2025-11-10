היא מינימליסטית ועדינה והוא אומן בנשמה, והמשפט הראשון שאמרה כדי להתחיל לתכנן את דירת הקבלן שרכשו היה "הדירה פיצית, אני לא יודעת איך הכל ייכנס". בני הזוג, מעצבת תכשיטים ומעצב תעשייתי בעל חברת שיש, מתגוררים בהרי ירושלים ורכשו דירה ברחוב הרצל בלב תל אביב. בהתחלה חשבו שתשמש כהשקעה, אבל עם הזמן התאהבו בה והחליטו כי תשמש להם כדירת מפלט ונופש כשהם מגיעים לסידורים במרכז או לחופשה אורבנית.

שטח הדירה, 47 מ"ר בלבד, ואמור להתאים לשניים עד ארבעה אנשים. הדירה הייתה מתוכננת עם המון קווים אלכסוניים ופינות שקשה לנצלן היטב, אולם הנדסאית האדריכלות סטפני יגן ומעצבת הפנים נטע-לי זית מסטודיו "סטפני ונטע-לי" ראו בכך אתגר והחליטו להפוך אותה לבית נופש חלומי שייצג את האישיות המיוחדת של שניהם. "האתגר הכי גדול היה לתכנן מחדש את המטבחון המקורי הקטנטן, והצלחנו להפוך אותו למטבח רחב ומתפקד עם אחסון חכם", הן מספרות. כל כך חכם שלמרות הדלפק האלגנטי והמעוגל, נוצלה גם הסיומת המעוגלת שלו לאחסון. חזיתות המטבח בנאנו בגוון אבן ומשטח העבודה מגרניט פורצלן במראה אבן טבעית בגוון תואם, והוא ממשיך על הקיר.

דירה בהרצל תכנון ועיצוב סטפני ונטע-לי | צילום: עידן גור

צילום: עידן גור

צילום: עידן גור

כדי לשמור על מראה קליל חוברה במוטות לתקרה יחידת מדפים מעץ אגוז. המידוף עצמו מחובר ליחידה סגורה בזכוכית ומתחת לה יש מדף עץ נוסף - וכך נותרה היחידה כולה נקייה ומאווררת למראה. יחידת אחסון נוספת על הרצפה ממול, בהמשך לכניסה לבית, נסגרה אף היא בדלתות זכוכית כדי לשמור על מראה מינימליסטי ולשקף כלים יפים וחפצי נוי.

פרסומת

בסלון, למרות הזוויות בקירות, יצרו כהמשך למטבח ובאותם חומרים ספרייה סגורה בחלקה בזכוכית כהה, כדי שתאפשר לאחסן בה דקורציה, ספרים ובחלק התחתון גם ביגוד ומצעים. ספת הרביצה, שרוחבה 3 מטרים, מחולקת וניתנת לפתיחה כך שגם הילדים יכולים להתארח בה. פינת האוכל מורכבת משולחן עגול קטן וכיסאות צבעוניים. השולחן תוכנן בהתאמה אישית, כך שיוכל להיפתח ולהתאים ל-12 סועדים. "בחרנו בפלטות נפרדות כדי שהשולחן לא ייראה עבה מדי, והן ושאר הכיסאות המתקפלים מאוחסנים בארון בחדר השינה ובמרפסת", הן מסבירות. ארון הטלוויזיה מאפשר גם הוא אחסון רב של מצעים ובגדים.

צילום: צילום ביתי

צילום: עידן גור

צילום: עידן גור

פרסומת

במעקה שבמרפסת בעל הדירה יצר בר שמולו אפשר לשבת עם כיסאות מוגבהים, לשתות כוס יין ולצפות על הרחוב. על הקירות נתלו יצירותיהם של בעלי הדירה - הציורים שלה והצילומים שלו. בחדר השינה נוצל הגובה הרב של התקרה, כ-3 מטרים, כדי לתכנן בו ארון למלוא הגובה, והוא חולק בצורה חכמה כך שיתאפשר לאחסן בו גם את הדייסון. מול החדר תוכננה נישה למכונת הכביסה והמייבש שנסגרת בנגרות.

"הגענו לדירה בשלבים מתקדמים ולא התלהבנו מבחירות הקרמיקה שנעשו בשלב שעוד חשבו שהדירה תהיה להשקעה בלבד", מספרות סטפני ונטע-לי. "משיחה קצרה שלנו עם מנהל העבודה בשטח גילינו שיש הרבה אריחים ספייר שנותרו מלובי הבניין. האריחים, טראצו בגודל 60X120 ס"מ, מצאו חן בעינינו מאוד, והוא הסכים ליישם אותם עבורנו במקלחת. כך בעזרת ראש יצירתי וטיפת חנופה מצידנו, יצרנו מקלחת מדליקה ושונה מהסטנדרט עם אריח פשוט ולבן יחד עם אריח ריצוף מהלובי".

למרות גודלה של הדירה, כל דבר מצא את מקומו, והדיירים מספרים כי היא מתפקדת בצורה מדויקת. "היה לנו העונג לעבוד עם אומנים בנשמה שהם גם אנשים מוכשרים עם טעם משובח ושפה עיצובית משותפת ומפרה. הצלחנו לעצב בית מחבק ומואר עם חומרים טבעיים שהוא התגלמות האישיות המיוחדת והעדינה שלהם".

צילום: עידן גור

פרסומת

צילום: עידן גור

תאורה: שקע ותקע