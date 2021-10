ביום ראשון תיפתח שנת הלימודים ברוב האוניברסיטאות והמוסדות להשכלה גבוהה בארץ, וסטודנטים רבים חוזרים בימים אלו להתגורר במעונות הסטודנטים. מבני המגורים האלה מאופיינים בדרך כלל בעיצוב פונקציונלי חסר ייחוד, ובחדרים קטנים, זמניים ולפעמים גם צפופים. אבל אפשר להפוך את המגורים הזמניים לביתיים ונעימים יותר – אם באמצעות תכנון ועיצוב המבנה עצמו, ואם באמצעות העיצוב האישי של החדר.

במעונות הסטודנטים במכללה האקדמית נתניה, שתכנן אדריכל צ'ארלי דוראל, היה מעצב הפנים דניאל חסון אחראי לעיצוב הפנים, והוא השתמש בעץ, ברזל, לוחות osb ועוד. מבנה, שנחנך לפני כמה שנים, כולל 130 יחידות סטודיו בשלוש קומות ומרתף, והוא חלק מקומפלקס המעונות של המכללה שבו כ-400 דירות. המכללה האקדמית נתניה, עיצוב דניאל חסון | צילום: ערן תורג'מן המכללה האקדמית נתניה, עיצוב דניאל חסון | צילום: ערן תורג'מן המכללה האקדמית נתניה, עיצוב דניאל חסון | צילום: ערן תורג'מן המכללה האקדמית נתניה, עיצוב דניאל חסון | צילום: ערן תורג'מן המכללה האקדמית נתניה, עיצוב דניאל חסון | צילום: ערן תורג'מן

חברת הנדל"ן welcome בנתה בקרבת האוניברסיטה בבאר שבע פרויקט המיועד לסטודנטים ולצעירים המחפשים דירות קטנות. הפרויקט כולל שני בניינים ובהם דירות ששטחן 85-50 מ"ר, עם פונקציות משותפות בבניין, כמו חדרי כביסה. הדירות המיועדות לזוגות או לשותפים (שניים, שלושה או ארבעה), ושכר הדירה הוא 1,350-1,600 שקל לדייר. הדירות מוצעות כשהן מרוהטות ומאובזרות, ולעיצוב היה אחראי מעצב הפנים גיא דניאל לוי. בעוד שבדרך כלל בנייני מעונות מעוצבים באופן ניטרלי, בצבעים בהירים עם מעט נגיעות עץ, כאן העיצוב נועז יותר, אולי מכיוון שמדובר ביוזמה פרטית: המטבחים מחופים בפליז או צבועים בצהוב, טורקיז או סגול, הקירות צבועים בגוונים מעושנים ובחלקם הבטון חשוף, והרהיטים אקלקטיים. פרויקט Welcome באר שבע | צילום: רועי דורי פרויקט Welcome באר שבע | צילום: אוריה סייג פרויקט Welcome באר שבע | צילום: אוריה סייג פרויקט Welcome באר שבע | צילום: אוריה סייג פרויקט Welcome באר שבע | צילום: רועי דורי פרויקט Welcome באר שבע | צילום: רועי דורי פרויקט Welcome באר שבע | צילום: רועי דורי פרויקט Welcome באר שבע | צילום: רועי דורי פרויקט Welcome באר שבע | צילום: רועי דורי פרויקט Welcome באר שבע | צילום: רועי דורי פרויקט Welcome באר שבע | צילום: רועי דורי פרויקט Welcome באר שבע | צילום: רועי דורי

גם הסטודנטים עצמם נוקטים יוזמה ומשקיעים בעיצוב המגורים שלהם. אביב פז עוזרי, שמסיימת תואר בתקשורת, וענבר גולדשטיין, שלומדת סיעוד, מתגוררות בדירה במעונות של המכללה האקדמית עמק יזרעאל. הדירה כוללת מטבח, סלון, חדר רחצה, ושני חדרי שינה מרווחים, והן עיצבו אותה בעזרת רהיטי וינטג', פריטי טקסטיל, צמחים, תמונות וגרלנדות. הן משלמות שכר דירה של 930 שקל בחודש, ולרשותן עומדים במתחם המעונות גם מועדון עם מולטימדיה ומתקני פנאי, חוות מחשבים ואפשרות לכביסה בתשלום. דירת שותפות במעונות המכללה האקדמית עמק יזרעאל | צילום: אביב פז עוזרי דירת שותפות במעונות המכללה האקדמית עמק יזרעאל | צילום: אביב פז עוזרי דירת שותפות במעונות המכללה האקדמית עמק יזרעאל | צילום: אביב פז עוזרי

גם סטודנט למשפטים ומנהל עסקים במרכז הבינתחומי הרצליה שדרג את מגוריו באמצעות פריטים המבטאים את חיבתו לערים בעולם, גיבורי על ועוד. חדר במעונות המרכז הבינתחומי הרצליה | צילום: יעל בשן קידר חדר במעונות המרכז הבינתחומי הרצליה | צילום: יעל בשן קידר חדר במעונות המרכז הבינתחומי הרצליה | צילום: יעל בשן קידר

ומה קורה בחו"ל? אוניברסיטת הומניטאס (Humanitas) במילאנו היא בית הספר בינלאומי פרטי לרפואה שנמצא בתוך בית החולים המחקרי Humanitas. במעונות הקמפוס המודרניים יש 240 דירות ליחיד או לזוג, מרוהטות במלואן. הריהוט פשוט ופונקציונלי, בהיר בעיקר, עם נגיעות של צבעי פסטל או צבעים מאופקים מעושנים. אוניברסיטת הומניטאס | צילום: צילום אוניברסיטת Humanitas מילאנו אוניברסיטת הומניטאס | צילום: צילום אוניברסיטת Humanitas מילאנו אוניברסיטת הומניטאס | צילום: צילום אוניברסיטת Humanitas מילאנו אוניברסיטת הומניטאס | צילום: צילום אוניברסיטת Humanitas מילאנו אוניברסיטת הומניטאס | צילום: צילום אוניברסיטת Humanitas מילאנו אוניברסיטת הומניטאס | צילום: צילום אוניברסיטת Humanitas מילאנו _OBJ_OBJ_OBJ_OBJ_OBJ

לרשת הריהוט והאביזרים האמריקאית Pottery Barn יש עמוד אינסטגרם המיועד לחדרי מעונות, עם שלל רעיונות לשדרוג, בדגש על עיצוב בוהו-שיק ואקלקטי:

הוספת מקום לאחסון מתחת למיטה:

קישוט קיר לא שגרתי:

ניצול השטח מתחת למיטת גלריה:

גם בעמוד האינסטגרם של dormify אפשר למצוא שלל רעיונות לעיצוב החדר, ובעיקר אזור המיטה, בעזרת השילוש הקדוש של פריטי טקסטיל, קישוט הקירות ותאורה:

