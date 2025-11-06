כשאביב וקסלר ובעלה מצאו דירה בפלורנטין, זה היה מבחינתם שדרוג של החיים. מדירת 35 מ"ר ברחוב השופטים במרכז תל אביב, מצאו הפעם דירת 52 מ"ר עם שתי מרפסות ואפילו חדר שינה בממ"ד. הם ידעו שזוהי דירה שכורה ואולי לא יישארו בה זמן רב, היו להם חפצים רבים להציג, וכמו זוגות צעירים אחרים, תקציב נמוך וחלומות גדולים. "החלטנו שהולכים על זה. אנחנו יחד 11 שנה ואוהבים לטייל. במהלך הטיולים אני הכי אוהבת לאסוף מזכרות, גלויות וחפצים מיוחדים, ורצינו שבדירה תהיה אפשרות להציג את כל החפצים האלה", מספרת וקסלר. כך נולד הרעיון לשלושה מדפים צרים לאורך הסלון ופינת האוכל, סך הכל 12 מטרים, שממלאים את החלל בקלילות, עניין וצבע ומשמשים עבורם כגלריה אישית.

וקסלר היא מעצבת פנים שאוהבת צבעוניות. זה בא לידי ביטוי בדרך שבה היא מתלבשת, בפריטים שהיא בוחרת ובדירות שהיא מעצבת. שילוב הצבעים של בורדו וחמרה בדירה נולד מפרויקט הגמר שלה בלימודי עיצוב פנים, שבו הרגישה שהיא יכולה להתפרע ולעשות מה שהיא רוצה. "אמרתי לעצמי שגם במסגרת הדירה שלנו, אני רוצה להגשים את החלום ליצור בית צבעוני. הכל אפשרי כשרוצים מספיק".

"היה לי ברור שזה בול הטפט לחלל האלכסוני " | צילום: מירב פלברג

לדירה שתי כניסות, האחת מול הממ"ד שמשמש כחדר השינה, והשנייה מול שולחן האוכל. מימין לשולחן נמצא המטבח ואחריו מרפסת גדולה. משמאל לשולחן האוכל נמצא הסלון, ואחריו יציאה למרפסת הקטנה. היא הכינה מודל תלת ממד לדירה, כדי לבחון את כל התרחישים האפשריים, והתייחסה אל עצמם כאל לקוחות עם כל השלבים – בחירת האופציה המועדפת, הגדרת תקציב ויאללה, לעבודה. היא הזמינה עצים מנגרייה ויחד ביצעו את כל העיצוב בעצמם. "זאת חוויה מעניינת להיות בצד המבצע ולא רק המתכנן, שגרמה לי להעריך מאוד את כל בעלי המקצוע ולגלות שלפעמים הדברים הכי קטנים גוזלים המון זמן", היא מודה.

מאחר שאין רק סגנון אחד שהיא אוהבת, הלכה עם הלב ושילבה פריטים מסגנונות שונים כדי לייצר אווירה ביתית וחמה מצד אחד, אבל גם אווירת "בר" מצד שני, והשתמשה בפריטים לאו דווקא בדרך המקובלת. לקיר המרכזי בסלון בחרה את הבורדו הכהה שהיא אוהבת, ואת החמרה בחרה לספה. היה חשוב לה לבחור רהיטים מודולריים, כדי שיוכלו לקחת אותם איתם לכל מקום בעתיד. "היתרון בספה הוא שהיא נפרדת לשתי כורסאות, ככה שגם אם בהמשך נרצה ספה גדולה יותר, נוכל למצוא להן שימוש. אחד הדברים הכי כיפיים במדפים של 12 מטר זה לסדר את כל החפצים הצבעוניים והמיוחדים שאספנו במשך שנים - מקסימליזם במיטבו. אהבתי לראות איך אורחים שנכנסים לדירה בפעם הראשונה מתבוננים בהם ארוכות בפליאה".

הסלון | צילום: מירב פלברג

צילום: מירב פלברג

צילום: מירב פלברג

חוץ מאווירת הבר, אוהבים בני הזוג לשתות קפה בבית, ולכן יצרה במטבח פינת קפה כיפית שתהיה עבורם כמו בית קפה פרטי משלהם, ממכונת הקפה ועד הכוסות המעוצבות שבחרו בקפידה. את כל אלה עטפה בעציצים, ייחורים ופרחים, ואפילו בשולחן הקפה שתול פוטוס. המעלית בבניין, ששופץ לאחרונה ב-2013, נפתחת ישירות לדירה שאותה קיבלו כדף חלק ולבן. "רציתי שכשתיפתח הדלת של המעלית, תהיה הרגשה שהגענו למסעדה או לבר. כשעשינו את חנוכת הבית הבנתי שהצלחתי: אחד החברים הגיע, פתח את הדלת, הסתכל פנימה וכמעט הסתובב והלך כי חשב שהגיע בטעות למסעדה".

למרות שהסלון ופינת האוכל לא גדולים, היה להם חשוב לכלול בתכנון גם שולחן אוכל במקום לשבת על הספה ולאכול. כדי לתחום את פינת האוכל בחלל שרוחבו 4.5 מטרים מקצה לקצה, ולהפריד אותה מהמטבח מצד אחד ומהסלון מצד שני, נעזרה בשטיח PVC שנראה כמו אריחי וינטג'. "כל מי שראה את זה חשב ששברתי חלק מהריצוף הקיים ושיניתי אותו. כשהייתי מקפלת את הפינה כדי להראות שזה רק שטיח, אנשים היו בשוק והיו חייבים לגעת בעצמם".

בבית אין טלוויזיה, אבל יש מקרן קטן שאפשר להזיז לאן שרוצים ולא להרגיש אותו כשלא רוצים. "באופן כללי אני לא אוהבת את הרעיון שכל המהות של הסלון, שהוא החלל המשותף בבית, פונה למסך שחור. אני מעדיפה להפנות אותו לפטיפון או לצמחים", היא אומרת.

צילום: מירב פלברג

פינת האוכל | צילום: מירב פלברג

צילום: מירב פלברג

במרפסת הגדולה הופתעה לגלות "חדרון אלכסוני" עצמאי עם ויטרינה שפונה למרפסת. מצד אחד, רצתה לנצל את החלל לאחסון פרקטי, ומצד שני לא הצליחה להבין איך היא מזמינה חברים לארוחת ערב, כשכולם יושבים לצד מחסן. "מרבית הדברים שהייתי צריכה לאחסן שם היו בגדים ונעליים, אז החלטתי שאני הולכת על קונספט של חנות בגדים. בחרתי טפט משוגע של פלמינגו ורוד, שנתקלנו בו במסעדה במדריד לפני כמה שנים, כשהושיבו אותנו בחדר פרטי שהיה מחופה בטפט הזה על הקירות, התקרה, הרצפה ואפילו המפה. היה לי ברור שזה בול הטפט לחלל האלכסוני המוזר במרפסת. במסעדות רבות בעיר יושבים לצד חנות בגדים, למה שלא נשב ככה גם אצלנו בדירה?"

שניהם עבדו על השדרוג במשך שבועיים בלי הפסקה ועם המון עזרה ממשפחה וחברים. "שבועיים אחר כך כבר טסנו ליפן לירח הדבש שלנו, כך שהיינו חייבים לסיים את פרויקט הדירה קודם כדי לנסוע בראש שקט. תכננו את המעבר במשך חודש, ועשינו לא מעט הזמנות מראש, ככה שברגע שקיבלנו את המפתח הכל תקתק והגיע". חלק מהחפצים קיבלו מיד שנייה מחברים ומשפחה, כמו שולחן האוכל עם השיש או שולחן התפירה של זינגר שעבר הסבה למעמד פטיפון ותקליטים. היה חשוב להם לקנות חפצים איכותיים, שיכולים להמשיך איתם הלאה, ויודעים להשתנות ולהתאים את עצמם לחללים שונים.

צילום: מירב פלברג

המטבח | צילום: מירב פלברג

מטבח ופינת הקפה | צילום: מירב פלברג

"לא הכל מושלם פה, ולא הייתי מאשרת חלק מהגימורים ללקוחות שלי, אבל במקרה שלנו זה היה חלק מהקסם. כל חוסר שלמות בצבע או בקידוח או בתלייה של דברים, גרם לבית להיות אפילו יותר שלנו, כי עבדנו קשה ועשינו את זה לבד. בסופו של דבר קיבלנו את מה שרצינו: חלל שאנחנו אוהבים מאוד. בתור זוג שעובד מהבית רוב הזמן זה היה חשוב לנו. קיבלנו חלל שכיף לנו לארח בו, ומשפחה וחברים רק רוצים לחזור אליו". עם זאת, היא לא יכולה להמליץ על הרפתקה כזאת לכל זוג.

איך הגיבו אורחים?

"בהתחלה כולם חשבו שהשתגעתי. לא הבינו למה לקחנו את הדירה באופן כללי, ובטח שלא הבינו מאיפה האומץ לצבוע את הקיר המרכזי בצבע בורדו כהה. למזלי, לא הקשבתי לאף אחד, והלכתי עם הוויז'ן שלי. כמעצבת, קל לי לראות את התמונה הסופית, איך הכל מתחבר יחד. ברגע שראו את הכל גמור, כולם התפעלו. זה ממש כיף כשבאים חברים ומשפחה ופשוט עומדים ומשתהים, סורקים את החלל ומחייכים. כשאני רואה שהעיצובים שלי משמחים אנשים, זה מרגש אותי. זאת המטרה הכי גדולה שלי בעיצוב, לייצר עניין, קרבה, שיחה ושמחה".

חדר השינה | צילום: מירב פלברג

המטבח לפני | צילום: אביב וקסלר

החדר האלכסוני לפני | צילום: אביב וקסלר

מחירים לדוגמה:

ספה מפיקאפ – 3,780 שקלים

שטיח PVC מ"יש מאין" – 1,440 שקלים

מנורה עומדת מחנות קטנה בשוק לוינסקי "אורות וולפסון" – 900 שקלים

2 שטיחים לחדר השינה מטולמנ'ס דוט – 1,700 שקלים

עצים במידה אישית – 1,000 שקלים

עגלת קפה מאיקאה – 695 שקלים

שטיח לסלון מאיקאה – 1,695 שקלים

זוג כיסאות ניקל וראטן – 1,526 שקלים