הורים, שימו לב: צפייה מהבית במעון – לא תמיד אפשרית

הרשות להגנת הפרטיות פרסמה טיוטת הנחיה חדשה למפעילי מעונות יום, המגדירה כיצד יש לפעול בכל הנוגע לשימוש במצלמות במעון. הטיוטה, שפורסמה להערות הציבור עד ה-16 בדצמבר 2025, נועדה להסדיר את יישום חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום, שנחקק ב-2018 בעקבות חשיפת מקרי אלימות מצד מטפלות ומנהלות. החוק מחייב התקנת מצלמות במעונות ומפרט את כללי ההפעלה, שמירת הצילומים, הרשאות הצפייה והיידוע של ההורים והצוות.

בנובמבר 2024, בעקבות יוזמת חקיקה של חברי הכנסת אופיר כץ, רון כץ ויוסף עטאונה, אושר תיקון מקיף לחוק. התיקון מאפשר להורים לצפות בצילומים בזמן אמת או בצפייה עיתית - בהתאם לשיקול דעת מפעיל המעון ובכפוף להסכמת כלל ההורים. כעת, מבקשת הרשות לקבל את עמדת הציבור לפני גיבוש ההנחיה הסופית.

מצלמות גלויות בלבד - בלי הקלטת קול

בהנחיה החדשה מדגישה הרשות כי השימוש במצלמות ייעשה להקלטת וידאו בלבד, ללא הקלטת קול. אסור יהיה להתקין מצלמות נסתרות או מערכות צילום נוספות - כמו מערכות לזיהוי פנים - אלא אם כן החוק מתיר זאת במפורש. בנוסף, חל איסור מוחלט להציב מצלמות בחדרי רחצה או שירותים.

הרשות מבהירה כי האפשרות לאפשר צפייה להורים אינה חובה אלא נתונה לשיקולו של מפעיל המעון. צפייה, העתקה או העברת הצילומים לאחרים תותר רק בצו בית משפט או על פי החוק. כל מפעיל חייב ליידע מראש את ההורים והצוות על הפעלת המצלמות ועל האפשרות לצפייה.

צפייה רק בהסכמה מלאה של כל ההורים

הנחיות הרשות קובעות כי צפייה של הורים תתאפשר רק אם כל ההורים במעון – 100% מהם – נתנו את הסכמתם. במקרה כזה ניתן יהיה לבחור באחת משלוש מתכונות צפייה בלבד:

צפייה מקוונת בזמן אמת.

צפייה עיתית מרחוק, באופן מקוון.

צפייה עיתית בשטח המעון, על ידי נציגות הורים.

הרשות קובעת כי אין לאפשר יותר ממסלול אחד לצפייה. אם לא תתקבל הסכמה מלאה, לא תותר צפייה כלל – אלא באישור פרטני של משטרת ישראל.

המפעיל רשאי לצפות בצילומים – רק עם ההורים

עוד קובעת ההנחיה כי מפעיל המעון רשאי לצפות בצילומים רק יחד עם נציגות ההורים. הרשות מזהירה מפני פגיעה בפרטיות ואירועי אבטחת מידע, במיוחד במקרים של צפייה מקוונת בזמן אמת. לפי הערכתה, צפייה עיתית מרחוק בתדירות של עד פעם בחודש מהווה סיכון בינוני, ואילו צפייה עיתית במעון עצמו בתדירות של עד פעם בשבוע – סיכון נמוך יחסית.

