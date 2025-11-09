ההורים בפחד: בגנים אין מאבטח או מנעולים לשער

מעיריית תל אביב נמסר: "אבטחת מוסדות החינוך בעיר נעשית בהתאם לשיקולים והנחיות מבצעיות של משטרת ישראל והעירייה פועלת בהתאם. לפיכך, על פי ההנחיות לא מוצבת אבטחה צמודה בגני ילדים, אלא אבטחה מדלגת, הכוללת סיירי ביטחון, סיירי סל"ע, קב"טים ומפקחים המקיימים סיורים רכובים תוך מתן מענה מהיר, זאת בנוסף לסיורים שמקיימת המשטרה. כמו כן, התקינה העירייה בגנים לחצני מצוקה מתקדמים המאפשרים הזנקת כוחות ביטחון באופן מיידי.

באשר לאשכול המדובר, בעבר אושרה בו אבטחה חריגה, מאחר שבתחילת פעילות האשכול התקיימו במקום עבודות בנייה. עם סיומן, האבטחה באשכול, כמו בכל יתר האשכולות בעיר, מתבססת על מודל האבטחה המדלגת. במקום המאבטח פועל עובד/ת שירות עירוני, מתודרך על ידי קב”ט האשכול, והוא אחראי על פתיחת ונעילת שערי המתחם, לרבות נוכחות פיזית בשער הכניסה בשעות פתיחה וסגירה".

ממשרד החינוך נמסר: "האחריות לאבטחת מוסדות חינוך מצויה במלואה בידי משטרת ישראל, שהיא הקובעת את רמת האבטחה וסוגיה. הכניסה למתחם הגנים מותרת להורים רק בשעות שנקבעו – בתחילת היום ובסיומו – וזאת כדי לשמור על סדר ובטיחות הילדים. המשרד פועל יחד עם עיריית תל אביב להבטיח שהכללים ייאכפו וכי ההתנהלות במתחם תישאר מוסדרת, כך שצוותי החינוך יוכלו להקדיש את מלוא תשומת הלב לילדים".

מעיריית חולון לא נמסרה תגובה