ההורים בפחד: בגנים אין מאבטח או מנעולים לשער
הורים מתל אביב וחולון מתריעים על פרצות חמורות באבטחת גני הילדים ועל היעדר שומרים קבועים, למרות מאות פעוטות הנמצאים באשכולות הגנים מדי יום. לדבריהם, העיריות מסתפקות בסיורים ובפתרונות חלקיים: "כבר בתחילת השנה ילד נרדם על המגלשה ונשכח בחצר דקות ארוכות"
חודשיים חלפו מאז פתיחת שנת הלימודים, ובחלק מגני הילדים ברחבי הארץ שבהם אין מאבטחים, עולים אירועים מטרידים שעלולים לסכן את ביטחונם של הילדים, והתחושה בקרב ההורים היא של הפקרות מוחלטת. הורים מתל אביב ועד חולון מתריעים: “מחכים שיקרה אסון ואז יזכרו להציב שומר”.
במזרח תל אביב, באשכול גנים שבו שמונה כיתות עם כ-200 ילדים בני 3 עד 5, פועל השער הראשי באמצעות קודן בלבד, ללא מאבטח קבוע. מדי בוקר נכנסים למתחם מאות הורים וילדים, אך אין פיקוח קבוע על מי שנכנס, מי יוצא, או אם מישהו נשאר במתחם לאחר מכן. העירייה אמנם הציבה מצלמות ולחצני מצוקה, אך ההורים טוענים כי מדובר בפתרון חלקי בלבד. “במקרה חירום עשר דקות עד שיגיע סייר זה כבר מאוחר מדי”, אומרת תושבת השכונה שבנה לומד באחד הגנים. “יש כאן מאות ילדים, וזה פשוט לא אחראי, זה לא גן של 30 ילדים שכולם מכירים את כולם, מי יודע מי נכנס לפה בכל יום".
לדבריה, מדי בוקר בשעה 8 מגיע סייר עירוני לפתוח את השער וסוגר אותו חצי שעה לאחר מכן. במשך כל שעות היום אין שמירה במתחם כלל. באחד המקרים, בתחילת השנה, ילד נרדם על המגלשה ונשכח בחצר דקות ארוכות. "במזל זה לא נגמר באסון", מספר גד, אב לילד אחר באשכול. "מאבטח קבוע היה מונע את זה. זה חלק מהתפקיד שלו לסייר בין החצרות ולוודא שהכול תקין". במקרה אחר, פועלים שהגיעו לבצע תיקונים ניסו להיכנס למתחם ללא ליווי הקבלן הישראלי ורק ערנות של הורים מנעה מהם להיכנס לבדם. “התברר שהקבלן שלח אותם ביום הלא נכון", מוסיף גד. "אם ההורים לא היו שם, מי היה עוצר אותם?".
לדברי ההורים, באשכולות סמוכים בעיר כן מוצבים מאבטחים קבועים, וגם בשכונה הסמוכה, מה שמגביר את תחושת האפליה וחוסר השקיפות. "אנחנו לא מבינים את מדיניות העירייה", אומר גד. “במקום להציב שומר בכל אשכול מחכים שיקרה אסון ואז יפעלו. שלחנו מכתבים, פנינו לנציגי מועצה, וכל הזמן אנחנו מקבלים את אותה תשובה: אין מספיק כוח אדם, ומשרד החינוך לא מחייב להציב שומר סטטי בגני ילדים”.
במכתב שנשלח להורים בתחילת ספטמבר מטעם עיריית תל אביב נכתב כי "על פי הנחיות משרד החינוך משנת 2017, שומר סטטי נדרש רק ממוסדות חינוך מכיתה א’ ומעלה. עד כה לקחה העירייה את האחריות על עצמה, אך בשל מחסור בכוח אדם חמוש מופנים המאבטחים למוסדות החינוך היסודיים והתיכוניים".
והמצב כזה לא רק בתל אביב. בחולון, ילד בן שלוש הצליח לצאת באמצע היום משער הגן, ולהגיע לבדו עד תחנת האוטובוס הסמוכה לפני שאחת האימהות הבחינה בו והחזירה אותו לגן. מתברר כי לשער החיצוני אין מנעול אוטומטי, ובעירייה מסרו להורים כי "לא ניתן להתקין מנעול כזה בשער הספציפי מאחר ואין תקציב". בעקבות המקרה החליטו ההורים לאסוף כסף בעצמם למנעול אוטומטי עבור הגן, אך אז הודיעה העיריה כי היא תטפל בנושא, מה שעוד לא קרה. "אנחנו מציקים לעירייה כדי שיטפלו, הבאנו הצעת מחיר, ואין מענה", מציינת שני, אמא לאחת הילדות בגן המדובר. "אלו רק תחילת המחדלים בעיריית חולון בהקשר של גני הילדים, בצהרונים אין אנשי צוות, אין מחליפות לגננות ביום חופש שלהן, הילדים שלנו מקבלים את החינוך הכי גרוע ובלי ביטחון כלל".
מעיריית תל אביב נמסר: "אבטחת מוסדות החינוך בעיר נעשית בהתאם לשיקולים והנחיות מבצעיות של משטרת ישראל והעירייה פועלת בהתאם. לפיכך, על פי ההנחיות לא מוצבת אבטחה צמודה בגני ילדים, אלא אבטחה מדלגת, הכוללת סיירי ביטחון, סיירי סל"ע, קב"טים ומפקחים המקיימים סיורים רכובים תוך מתן מענה מהיר, זאת בנוסף לסיורים שמקיימת המשטרה. כמו כן, התקינה העירייה בגנים לחצני מצוקה מתקדמים המאפשרים הזנקת כוחות ביטחון באופן מיידי.
באשר לאשכול המדובר, בעבר אושרה בו אבטחה חריגה, מאחר שבתחילת פעילות האשכול התקיימו במקום עבודות בנייה. עם סיומן, האבטחה באשכול, כמו בכל יתר האשכולות בעיר, מתבססת על מודל האבטחה המדלגת. במקום המאבטח פועל עובד/ת שירות עירוני, מתודרך על ידי קב”ט האשכול, והוא אחראי על פתיחת ונעילת שערי המתחם, לרבות נוכחות פיזית בשער הכניסה בשעות פתיחה וסגירה".
ממשרד החינוך נמסר: "האחריות לאבטחת מוסדות חינוך מצויה במלואה בידי משטרת ישראל, שהיא הקובעת את רמת האבטחה וסוגיה. הכניסה למתחם הגנים מותרת להורים רק בשעות שנקבעו – בתחילת היום ובסיומו – וזאת כדי לשמור על סדר ובטיחות הילדים. המשרד פועל יחד עם עיריית תל אביב להבטיח שהכללים ייאכפו וכי ההתנהלות במתחם תישאר מוסדרת, כך שצוותי החינוך יוכלו להקדיש את מלוא תשומת הלב לילדים. האחריות לאבטחת מוסדות חינוך מצויה במלואה בידי משטרת ישראל, שהיא הקובעת את רמת האבטחה וסוגיה".
מעיריית חולון לא נמסרה תגובה