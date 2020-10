המירוץ לנשיאות בארה"ב יכול להיות לעתים משחק מלוכלך, ותומכיו של טראמפ לא בוחלים בשום זווית בניסיונם להכפיש את המתמודד שמנגד, ג׳ו ביידן. כך קרה שתמונת שחור לבן של ביידן ושל בנו האנטר, כשהאב האוהב נותן לבן נשיקה על הלחי, התגלגלה לטוויטר תחת כיתוב לא מחמיא: "קריפי", כתב על התמונה שדר טלוויזיה ימני בשם ג׳ון קרדילו. האינטרנט לא שתק לו.

Can men reply to this thread with a picture of their dad holding them? https://t.co/0Z0ucwIdAe — Liz Plank (@feministabulous) October 22, 2020

העיתונאית ליז פלאנק היתה זו שהרימה את הכפפה. פלאנק הפמיניסטית הזמינה את הגברים של טוויטר להראות לכולם איך נראית אהבת אב ובן אמיתית, בשיא יופיה, כשכמובן אין בכך שום דבר קריפי. התמונות שהחלו להתקבץ מטה בשרשור הן שיר הלל ליחסים המיוחדים הללו, בין אב לבנו, חלק מאלה שהעלו אותן הם אבות, חלקם בנים, חלק העלו תמונות עדכניות, אחרים העלו תמונות מפעם, מהמון מהתמונות, ברוח הקורונה, עולים געגועים.

My dad just before he died with my brother. I wish I had one with me. pic.twitter.com/wE053gRc77 — Matt McClellan (@Anvil44) October 22, 2020

I hold my dad every chance I get pic.twitter.com/hRgA79GQm2 — Josh Rangel (@rangelie) October 22, 2020

I'm dyimg over here! So much good stuff from everybody. I didn't know my dad. I envied but admired my friends who's dads were around. By no means am I a great dad but my boys and my girls know dad loves them. My baby boy @ the airport before I got shipped off. pic.twitter.com/VELCBjNRy4 — R Sanz (@RickSanz72) October 27, 2020

I feel sorry for @johncardillo who obviously hasn’t experienced this magnificent gift between father and son... I truly hope he is able to experience it some day! pic.twitter.com/mhrljjzqXg — Roberto García (@ruco77) October 25, 2020

My father passed away on Oct 1st. I would do anything to be able to give him a kiss. pic.twitter.com/HdS5WlxxZB — Dean Paradise (@copyparadise) October 27, 2020

Our son is blind, he'd just started walking around on his own and used his new-found skill to seek out Daddy for a kiss. pic.twitter.com/bfrph93Bk7 — Jodi Crickmore (@jodi_crickmore) October 25, 2020

בין התגובות שקיבל הפוסט המקורי היו משפטים כמו: "כל כך הרבה אהבה בתמונה אחת. אם זה קריפי בעיניך, משהו לא בסדר איתך," "אפילו אם לא היינו יודעים מי האנשים האלה, זו היתה תמונה מרגשת. כולנו, אחרי הכל, היינו פעם ילדים, וחיפשנו אהבה, סליחה, קבלה. העובדה שאנחנו יודעים שביידן תמך בבנו בתקופות קשות בהן התמודד עם התמכרויות לסמים וצרות אחרות, רק מגבירה את עוצמת התמונה."