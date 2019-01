המחווה קורעת הלב של האב שאשתו רצחה את ילדיהם

סמנתה פורד בת ה-37 מבריטניה מואשמת בימים אלה ברצח זוג תאומים בני כמעט שנתיים, זאת לאחר שנמצאו בביתם של השניים בעיר מרגייט ללא רוח חיים כשעה לאחר שסמנתה נעצרה בידי שוטרים לאחר שהיתה מעורבת בתאונת דרכים במסגרתה התנגשה עם רכבה במשאית, אולי בכוונה. האם לא מודה ברצח, והופיעה בבית המשפט כשהיא מתייפחת. העולם כולו בוכה היום לא עם האם אלא עם האב סטיבן, שהעלה תמונה שלו עם התאומים כשהיו עוד תינוקות רכים, וכתב: "אני רוצה שהעולם יראה את התינוקות היפים שלי. ג׳ייק וקלואי לנצח." עוד תמונה עלתה, מתוקה אפילו יותר, בה נותן ג׳ייק נשיקה במצח לקלואי, ולצדה כתב סטיבן: "התאומים של אבא. תינוקות יפים שלי. אני אוהב אתכם". השערת התקשורת היא שהאם חנקה את התינוקות בעזרת כרית, ואז נכנסה לרכבה וניסתה להתאבד, לא ברור על איזה רקע. I want the world to see my beautiful babies. Jake and Chloe forever xxx pic.twitter.com/G5g2FFm4Uq — Steven Ford (@Steven4rd) December 30, 2018

המשטרה פרסמה בינתיים הצהרה לקונית, ש"אחר הצהרים ב-27 בדצמבר השוטרים הגיעו לבית בקאסל דרייב, מרגייט בעקבות דאגה לרווחתם של הנמצאים בו. אמבולנסים הגיעו ולקחו שני ילדים לבית החולים, שם נקבע מותם. סמנתה פורד, 37, נעצרה באותו היום ומואשמת ברצח כפול." השכנים מספרים למשטרה שמדובר בזעזוע שתופס את כולם בהלם. "יש פה הרבה משפחות עם ילדים קטנים, והמקרה הזה מטלטל את כולנו". Daddy's twins xxx my beautiful babies. I love you pic.twitter.com/hnGUXorNg1 — Steven Ford (@Steven4rd) December 29, 2018

בתקופה האחרונה חיה סמנתה לבדה בבית הזה, ללא סטיבן, ולמרות שהשכנים לא יודעים לספר על פרידה של בני הזוג, כן דווח כי השניים קנו בית חדש לפני שנה, בעיר קנט, אבל לא עברו אליו. "אני קורא הודעות תומכות מהמון אנשים," צייץ האב האבל בטוויטר. "אנשים שאפילו לא מכירים אותי מציגים כזו אכפתיות. כל מסר הכי קטן עוזר, אפילו אם רק לרגע אחד זעיר".





