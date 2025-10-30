"אני לא יודעת ליהנות מסקס, סומכת על המראה שיעשה את העבודה"

את המפגשים הראשונים שלי עם סיגל עשינו בטלפון. היא גרה בצפון וכמעט לא מגיעה לתל אביב.

היא צלצלה אלי בוכה. "אני שוב באותו הסרט בדיוק", אמרה. "נפרדתי מחבר שלי אחרי כמעט שנה ביחד, כבר ראיתי את עצמי כלה. באמת חשבתי שהוא יהיה בעלי. ההורים שלו לא רוצים אותי. מהרגע הראשון סימנו אותי כלא מתאימה. הם משפיעים עליו, אומרים לו שאני לא בשבילו ומגיע לו טוב יותר. הוא עזב. אמר לי שמפחיד אותו להתחתן איתי ושקשה לו לאכזב את הוריו. הוא חושב שיש משהו בדברים שלהם, שהם רואים משהו שאולי הוא צעיר מידי בשביל לראות. הוא אמר שהוא מסונוור ולא אובייקטיבי. ועזב. חודש לא שמעתי ממנו, הוא באמת נפרד. הוא שלם. אני מרגישה שזה סופי".

סיגל הוסיפה שזו לא פעם ראשונה שהורים של חבר מתנגדים לקשר איתה. לפני שנתיים היא נפרדה מבן זוג שגרה איתו, בעיקר בגלל התנגדות הוריו ואפילו חבריו. "אני יודעת שזה הכל קשור למראה שלי ולסגנון הלבוש. הורים לא אוהבים את זה. מיני, מגפיים, קעקועים".

ביקשתי מסיגל לעבור לשיחת וידאו כדי לראות על מה היא מדברת. השעה הייתה שעת צהריים והיא הייתה לבושה כמו לחתונה.

היא הופיעה שזופה עם חולצה ורודה חשופה מאוד, זוג שדיים ענקיים מסיליקון, שרשרת יהלומים צמודה לצוואר, אוזן מחוררת מלאה עגילים, בלונדינית כמובן. מאופרת כבד עם שפתיים מנופחות מחומצה היאלורונית ובוטוקס, כולה עשויה ומוקפדת. בהגזמה. לא משהו שרואים כל יום ברחוב. מוחצן באמת.

סיגל כבר בת 31. היא בחורה נאה, אינטליגנטית, משכילה ונעימה. עדינה וחיובית. אבל המראה המוחצן הורס לה הכל. אין סנכרון בין מה שהיא מקרינה, התדמית שבנתה לעצמה, לבין האישה העדינה והצנועה שבפנים. הלוק צועק "אני מינית וחופשיה, רק תבוא, כדאי לך", אבל בשקט, שאף אחד לא ישמע, היא מעידה על עצמה שהיא בכלל לא כזאת.

תהיי רק עצמך, בלי תוספות | צילום: fizkes, shutterstock

למה ההורים דחו אותה

כדאי לדעת שבני אדם מטבעם שיפוטיים, ביקורתיים ושבויים בתבניות. מי שלבושה בצורה פרובוקטיבית מיד משובצת כבחורה זולה. עם אחת כזאת מבלים, אבל לא מתחתנים.

ההורים של החבר שלך ראו אותך ומיד הכניסו אותך לתבנית השלילית, מבלי אפילו לנסות להכיר את מה שבפנים. והחבר שלך שעזב הוא חלש מול הוריו, ואולי גם הוא לא סגור עם עצמו שאת האחת שלו. אולי בסך הכול הם שכנעו את המשוכנע.

מראה כזה, שהוא בהחלט בולט בחריגותו, מעיד על חוסר איזון ועל דימוי עצמי נמוך

על שימוש במיניות ככלי מרכזי ואולי יחיד. זה חלון הראווה שלך, כאילו שזה כל מה שיש לך להציע. ודווקא המיניות המתפרצת עם הלוק המזמין מכסה בדרך כלל על חסמים במין, על שמרנות וסגירות שאת מאוד רוצה להסתיר ולשחק אותה מלכת הסקס.

חשבון הנפש הוא שלך. למה חשוב לך כל כך שכל הציצי יהיה בחוץ? למה חשוב לך לשדר מיניות מתפרצת? למה זה הדבר הראשון שקופץ? האם את חושבת שיש לך עוד מה להציע לבן זוג?

מראה כזה מושך סוג מסוים של גברים, בעיקר את הלא רציניים והחרמנים.

אני אישית חושבת שמראה קלאסי משדר איכות, וזה הרבה יותר סקסי, מסתורי ומרשים מכל פטמה מבצבצת או טבור בחוץ.

סיגל היא אישה נאה שממש עושה לעצמה דאון גרייד. היא נראית כאישה שכל מה שהכי חשוב לה בחיים זה החיצוניות. כזאת שכל היום רק במספרות ובמניקור. והיא כל כך הרבה יותר מזה, אבל היא זאת שצריכה להאמין בזה.

ההופעה זה רק קצה הקרחון, הסימפטום ולא המקור. זה מגיע ממעמקי הנפש, והטיפול הוא לא בסטיילינג החיצוני אלא בתוך הנפש פנימה. בשיפור המחשבות שלך על עצמך. קצת סדר בראש ושאלות שתשאלי את עצמך: היכן גדלת? מה קרה שם? האם זה בית שאין בו שום שיח על נשיות ומיניות, כזה שאסור לדבר על דברים כאלה? האם קיבלת מסרים שמין זה תועבה או ליכלוך? איזה חוויות זוגיות עברת? האם הושפלת?

על כל השאלות האלה היא ענתה בחיוב, והוסיפה: "אני בכלל לא יודעת להנות מסקס. אני תמיד משחקת כאילו אני נהנית, אבל הראש שלי לא באמת משוחרר. אני סומכת על המראה שיעשה את כל העבודה. זה תמיד היה אצלי החלק החזק".

והנה מקור העניין. כיסוי בהפוך על הפוך.

את הפתרון לא ניתן להשיג ביום אחד. זהו תהליך שייקח זמן. יש כאן טיפול שורש. אבל עד אז מאוד קל לקבל משימה טכנית לחלוטין: רק לעדן קצת את הסטייל החיצוני לפי "הוראות הפעלה".

הנוסחה: ג'ינס, טישרט וסניקרס. כבר בשבוע הראשון לשינוי החיצוני ואת תרגישי וויב אחר בכל מקום שתהיי. זו רק משימה קטנה לפתיחה, ואני כבר אקח את זה מכאן.

