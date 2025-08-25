סילביה קוניו על בניה החטופים: "הם חיים, אני מקווה שימשיכו ככה"

למרות התעקשותו של נתניהו על עסקה כוללת וההכנות לכניסה לעיר עזה, מאחורי הקלעים עושה רושם שישראל עדיין נותנת סיכוי למשא ומתן על עסקה חלקית. הצהרת טראמפ במהלך סוף השבוע הגבירה את החשש של משפחות החטופים, לאחר שטען כי ייתכן ויש פחות מ-20 חטופים בחיים. סילביה קוניו, אימם של אריאל ודוד שנמצאים בשבי החמאס, סיפרה הבוקר (שני) לנסלי ברדה ויואב לימור כי היא לא מאבדת תקווה כי בניה עדיין בחיים.

"הם בחיים ומאוד מקווה שימשיכו ככה", סיפרה קוניו והתייחסה לאמירה של טראמפ על מצב החטופים: "אני מאוד מקווה שזה לא נכון, שכולם יחזרו בחיים ושהם יהיו חזקים. אני מנסה להרחיק את המחשבות וההודעות האלו מהראש. אני שולחת להם כל הזמן כוחות בשלט רחוק וחיבוקים ונשיקות, כל יום. אני מדברת איתם ומנשקת את התמונות שלהם, זה מה שאני יכולה לעשות".

מישהו נותן לכם משהו שאפשר להיאחז בו?

"אומרים לנו שהכל יהיה בסדר ומקווה מאוד שזה יהיה בסדר, אני צועקת את הצעקה שלי שיחזירו את כולם ושיעשו את הדבר הנכון, כמה שיותר מהר.

את עוד חולמת עליהם?

"הם באים בחלומות כשאני ערה, אני מחבקת אותם, זה החלום שלי, שכולנו ביחד עוד פעם. הם באים ואומרים לי 'מאמיטה, אנחנו כאן' וכולנו ביחד מחבקים אחד את השני, אבל כולם ביחד, לא אחד אחד, כי אנחנו תמיד נמשיך להיות ביחד".