"אני אמא": ילדה בבית החולים שבו חייה ניצלו

כשהייתה בת 19 ושירתה כעתודאית, נפגעה תמר פרידמן בתאונת דרכים קשה. רכב פגע חזיתית ברכב בו נסעה עם חברותיה, וגרם למותה של אחת הנוסעות. "ישבתי באמצע המושב האחורי. סבלתי מפגיעות פנימיות והגעתי לרמב"ם במצב קשה, מורדמת ומונשמת", היא נזכרת.

לאחר הטיפול המיידי, עברה תמר שנים של ניתוחים ואשפוזים חוזרים. בשלוש השנים הראשונות נעזרה בכיסא גלגלים, אך לא נתנה למצבה לעצור אותה. היא החלה ללמוד לתואר אקדמי תוך כדי אשפוזים חוזרים, וסיימה את לימודיה בהצלחה.

במהלך השנים, התפתחה חברות קרובה בין תמר לבין חלק מאנשי הצוות, ובמיוחד עם אודליה אבוטבול, סייעת במחלקה הכירורגית. "אודליה אף פעם לא ראתה אותי כחולה, תמיד חיזקה אותי", מספרת תמר. "אנחנו שומרות על קשר צמוד עד היום".

אהבה והריון מפתיע

קצת אחרי אירועי ה-7 באוקטובר, הכירה תמר את יגאל (37), ובין השניים התפתח רומן מהיר. שבעה חודשים אחרי הפגישה הראשונה התארסו, ו-11 חודשים לאחר מכן נישאו.

"אחד הדברים המורכבים שעלו בתחילת הזוגיות היה הידיעה שתמר עברה תאונה קשה ויתכן שלא תוכל להרות", מספר יגאל. "אותי זה לא הרתיע".

במהלך השנים, רופאים אמרו לתמר כי לגבי יכולתה להרות, "אי אפשר לדעת. תצטרכי לנסות ולקחת בחשבון קשיים אפשריים". שלושה שבועות אחרי החתונה, גילו בני הזוג שהם בהריון - ולא רק זה: בהמשך התברר שמדובר בתאומים זהים.

תמר פרידמן ואודליה אבוטבול, נפגשות בפגייה של רמב"ם | צילום: הקריה הרפואית רמב"ם

בשבוע ה-33 להריון, חשה תמר כאבים והוחלט לקיים ניתוח קיסרי. הלידה הסתיימה בהצלחה, והתאומים הועברו להשגחה ביחידה לפגים. "ביום שילדתי, עליתי כמה קומות למחלקה הכירורגית כדי לספר לצוות", נזכרת תמר. "הייתה המון שמחה".

פרסומת

"כשתמר הרתה, היא באה אלינו למחלקה עם עוגה", משחזרת אודליה אבוטבול. "יש פה קשר שנוצר בזמנים קשים ומורכבים, ונשמר לאורך השנים. היא ממש חלק מהחיים שלי".

לתמר, רמב"ם הפך למקום בעל משמעות מיוחדת. "רמב"ם הוא בית והצוות משפחה", היא אומרת. "חלקתי איתם הרבה אבני דרך - על החתונה, על ההיריון, על הלידה. היה טבעי לבוא לפה וללדת פה".