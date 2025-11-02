כשאביתר דוד חזר משנתיים בשבי חמאס היה לו כל כך הרבה להשלים. רבים מספרים שלא היה להם שמץ של ידיעה מה זו בינה מלאכותית ואיך עובד הצ'אט GPT, אבל יש ידיעה אחת עליה לא הפסיקו לדבר עם גל השמועות ועד האימות מצד הזוג - מערכת היחסים של כוכב הרשת בן זיני והשחקנית הפרודה הטרייה עדי הימלבלוי. גליה דוד, אימו של החטוף לשעבר סיפרה ליואב לימור ונסלי ברדה על הגילויים המפתיעים של בנה והדרך המדהימה בה הגיב למשמע החדשות המפתיעות.

"אביתר עדיין לא מוכן לשמוע את כל מה שהשתנה בעולם מאז שנחטף", שיתפה אימו. "יש כל מיני אירועים שקרו, נגיד בן זיני ועדי הימלבלוי - כשהוא שמע על זה הוא צעק: 'מה?'. שאר הדברים הם לאט לאט מתרגלים, או מהר-מהר, אלה חברה שהכל נורא זריז".

דוד סיפרה על חזרתו המרגשת של אביתר, לה ייחלו כל כך הרבה זמן וההשפעות הבריאותיות שהמשיכו לפגוע גם לאחר ששב: "גם בארץ, אחרי שחזר, אביתר עוד ירד במשקל, הטיפול הוא ככה שקודם מרזים ואז מתחילים לעלות" היא סיפרה כי בנה עדיין לא משתף יותר מדי ממה שעבר עליו במהלך השנתיים: "הוא מנסה לשמור עלינו, אני חושבת שגם הוא בעצמו צריך לעבד את מה שעבר".

"את ההרעבה אפשר לראות מבחוץ, אז אין לו דרך לשמור את זה מאיתנו ועלינו - זה היה בחוץ, מדובר וידוע. היא שיתפה על הקושי שלו לעבד את השינויים ולהבין שחבריו הטובים נרצחו בנובה: "הוא עוד לא עיבד לגמרי את האובדן של החברים שלו, אמר: 'עוד לא היה לי מקום להתאבל ולהבין איך אני לוקח את זה'. מה שברור זה שהוא מאוד חזק מנטלית, פחדנו נורא שישברו אותו בשבי".

אימו של החטוף לשעבר הסכימה לשתף בפרט בו שיתף את המשפחה: "אביתר נהג לדבר כל יום פעמיים עם כל אחד מבני המשפחה, בתוך הראש שלו. כל יום היו לו שתי שיחות איתנו, הוא סיפר לנו שזה שמר עליו כי כל הזמן היינו בקשר. היו דברים שהוא אמר לנו: 'ידעתי, כי דיברתי איתכם בשבי'".

פרסומת

מרגישים שחזרתם סוף סוף לחיים?

"עדיין לא. ירד מעליי לפחות מאה טון, אני מרגישה את זה בכל מקום בגוף, מצליחה לנשום אבל לא חזרנו לחיים, אנחנו עדיין באופוריה. ברור לנו שאנחנו כולנו מאוד מוצפים. רואים שיש דרך, נצטרך לקלף קליפות לאט לאט, גם אביתר וגם אנחנו, אי אפשר למחוק את השנתיים האלה - אני עוד לא שם".