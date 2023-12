איילת לוי-שחר, אמה של נעמה לוי החטופה בידי חמאס בעזה, התראיינה הלילה (בין שלישי לרביעי) לרשת CNN האמריקנית. לוי, שנחטפה בבוקר 7 באוקטובר, מזוהה מסרטון החטיפה שלה שבו היא מובלת על ידי מחבלים בלב הרצועה. אמה אמרה: "הזמן שלה אוזל. כל יום קשה יותר ובכל יום היא פגיעה יותר, למה שזה לא יהיה שקורה שם".

לוי-שחר אמרה למראיינת ביאנה גולודריגה: "אני אולי מדברת בקול רך, אבל מבפנים אני צורחת. אני לא שומעת את העולם מגיב לצרחה הזו. בתי נחטפה על ידי החמאס - את מסוגלת בכלל להבין את זה?". היא התייחסה להתעלמות הממושכת של ארגוני הנשים בעולם, ואמרה כי תגובתן לבסוף הייתה "מאוחרת מדי ולא מספיקה. זה שם אותה (את נעמה) בסכנה".

נעמה לוי

"הייתי רוצה פשוט להיות בבית", הוסיפה האם. "להיות ליד הדלת והטלפון, ולהמתין לשיחה שמודיעה לי שהיא משוחררת. לצאת ולקבל את פניה. זה כל מה שאני רוצה - אני לא רוצה לטוס לשום מקום. אבל אני עושה את זה כי אני רוצה להשפיע היכן שאני יכולה". היא הוסיפה כי היא מאמינה שלארצות הברית יש יכולת השפעה רבה בעניין.

אמה של נעמה לוי גם התייחסה לאוזלת היד של ארגון הצלב האדום, ואמרה: "הם אומרים שאין שיתוף פעולה מצד חמאס. אז אולי מישהו אחר יוכל למלא את התפקיד במקומם? האו"ם? שיבואו ויגידו - הצלב האדום לא יכול למלא את משימתו". היא ציינה כי היא נפגשה עם אנשי הארגון ועם נשיאת הצלב האדום, שהסבירו לה את המצב המורכב ואת האופן שבו הם פועלים להשגת מטרותיהם. כשנשאלה מדוע האו"ם לא פועל למלא את החלל היכן שהצלב האדום נכשל, השיבה: "זו אכן שאלה טובה, למה?".

היא ציינה בנוסף כי האירוע שבו נהרגו שלושת החטופים הישראלים, יותם חיים, סאמר פואד אל טלאלקה ואלון שמריז ז"ל, הכה אותה בתדהמה. "הפחד שאני חשה כל הזמן נעשה גרוע אף יותר", אמרה. היא הוסיפה: "זה שבר את לבי. אני מכירה את ההורים שלהם. זו טרגדיה נוראית".

סאמר פואד אל טלאלקה, יותם חיים ואלון שמריז ז"ל

אמה של הצעירה, המוחזקת בעזה כבר 75 יום, התייחסה לתיעוד החטיפה שלה שהופץ בכל העולם. "עבורי, זה מעבר למערער. אני אפילו לא מסוגלת לצפות בו יותר מדי. אבל אני חושבת שזה חשוב מאוד שהעולם יראה. זה מה שקרה לבת שלי. זה סרטון קצר שלא מייצג כלום לגביה, מלבד האכזריות שברגעים האלו, שבהם החיים שלנו פשוט עצרו, קפאו. ומאז כל יום הוא 7 באוקטובר".

בסיום הראיון דיברה איילת לוי-שחר על השיר "Cover Me In Sunshine" של הזמרת פינק, שיר שאהוב מאוד על בתה, נעמה. איילת אמרה: "אני מקשיבה לו עכשיו כל הזמן. אני שרה לה אותו: 'the world’s been spinning since the beginning, and everything will be alright'. ואני מנסה להאמין בזה בעצמי".