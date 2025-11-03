עונת מופעי חנוכה הקרובה צפויה להיות אחת העשירות שידעו כאן בשנים האחרונות, עם לוח הופעות שמקיף כמעט כל ז’אנר – ממחזות זמר מושקעים ועד מופעי ילדים, קרקסים והפקות ענק. בראש הרשימה עומד הפסטיגל Imagine, שמציב השנה את הכוכבים הגדולים של הבידור הישראלי בבית ספר לצד ילדי הפסטיגל בגרסה מחודשת. לצידו יעלו גם "מותק מהאגדות" עם מיקי, קוגומלו וסמי הכבאי, "רוי בוי וקופיקו – הגיבורים" שמחזיר את רוח הגבורה של חנוכה לבמה, וכן הפקות לכל המשפחה כמו "קסם של דינוזאורים" ו־"הללויה" של יובל המבולבל ורינת גבאי. השנה תעלה גם הפקת תיאטרון מושקעת במיוחד של דיסני – "היפה והחיה" בבימויו של משה קפטן, וגם הקרקס "בראבו מסביב לעולם" שיקח את הקהל למסע בין יבשות. לצד אלה מצטרפת השנה אחת הקלאסיקות האהובות בעולם – המחזמר “אנני”, בגרסה עברית חדשה עם טלי אורן.



מבחינת מחירים, ההיצע רחב לא פחות מהמגוון האמנותי: כרטיס מלא למופעים הגדולים נע בין 129 ל־319 שקלים, אך בזכות ההטבות של מועדוני הצרכנות השונים – חבר, לאומי בונוס, הייטקזון, פיס, בהצדעה, מקס ואחרים– ניתן למצוא כרטיסים מוזלים במחירים של 35 עד 90 שקל בלבד. הפערים בין המועדונים משמעותיים, ויש גם מופעים סגורים שמוצעים בהנחות משמעותיות במיוחד.

מי שכבר מתכנן את חופשת חנוכה עם הילדים כדאי שיזמין מוקדם: ככל שמתקרבים למועד, המושבים הקרובים לבמה נעלמים וההנחות מצטמצמות. ולמי שעדיין מתלבט – מומלץ לבדוק את פרטי המופע וההרכב האמנותי לפני הרכישה, כי השנה חנוכה מביא איתו הצפה של אפשרויות – ולא כולן מתאימות לכל גיל או תקציב.

פסטיגל IMAGINE

עלילת הפסטיגל מתרחשת בקמפוס Imagine – בית הספר הסודי לממציאים צעירים, שבו נערים ונערות מבריקים מכל רחבי הארץ מתחרים על ההמצאה שתשנה את העולם. בין ספריות ענק, מעבדות עתידניות ומדשאות ירוקות נולדות יריבויות מרתקות, מאבקי סודות וריגול – עד שמתברר כי מנהל הקמפוס זומם לנצל את הפיתוחים של התלמידים כדי להשתלט על העולם.

משתתפים: אליאנה תדהר, אנה זק, אורי ורד, אלין גולן, טל מוסרי, לי בירן, מרגי , מאיה קי, נדב חנציס, עדן גולן, עדי חבשוש, עידו מלכה, קווין רובין, קים בן שמעון, שקלר טבוך, שרית חדד.

בין החידושים השנה: שירים חדשים שיבוצעו על ידי האמנים. יחד איתם חוזרת גם התחרות על המקום הראשון – כשהקהל הוא שיכריע מי ינצח. מתחם מיועד הכולל במה חדשנית, טכנולוגיות מתקדמות, פירוטכניקה ואפקטים בקנה מידה עולמי. ובנוסף, השנה, אחרי אודישנים רבים, חוזרים ילדי הפסטיגל לבמה הגדולה לצד הכוכבים.

איפה ומתי: אקספו תל אביב החל מ-12.12 עד ה-27.12.

טווחי מחירים:

מחיר טבעת שלישית: 129 שקל.

מועדון שלך: 58 שקל.

מקס: 59 שקל תמורת פינוק.

פיס: 65 שקל.

חבר: 19 שקל (אירוע סגור).

לאומי בונוס: 59 שקל.

בהצדעה: 110 שקל.

ישראכרט: 60 שקל.

מחיר טבעת שנייה: 159 שקל.

מועדון שלך: 88 שקל.

פיס: 89 שקל.

חבר: 49 שקל.

אשמורת: 48 שקל.

לאומי בונוס: 89 שקל.

בהצדעה: 135 שקל.

פיס פלוס: 89 שקל.

ישראכרט: 60 שקל.

מחיר טבעת ראשונה: 189 שקל.

מועדון שלך: 115 שקל.

מקס: 119 שקל תמורת פינוק.

פיס: 115 שקל.

אשמורת: 58 שקל (מופע סגור לחברי אשמורת).

חבר: 59 שקל (מופע סגור לחבר).

הייטקזון: 68 שקל (מופע סגור).

לאומי בונוס: 119 שקל.

בהצדעה: 160 שקל.

ישראכרט: 60 שקל.

מותק מהאגדות

קשת בענן מסתורית קוראת לחבורת הכוכבים לעזור להחזיר את האורות הקסומים שנעלמו. הכוכבים נכנסים אל תוך אגדות מוכרות ובכל אחת מהם הם מתמודדים עם בעיה ייחודית ומנצחים אותה בעזרת תכונותיהם המיוחדות: אומץ, חכמה, שמחה ואהבה. בואו למופע חנוכה שכולו חגיגה של קצב, ריקוד, צחוק ורגש שבשילוב סיפור עלילה מקורי והשירים המוכרים של כוכבי הילדים יוצרת חוויה מעצימה שמעניקה לילדים מסר של תקווה, אור ואמונה בעצמם.

משתתפים: מיקי מה נישמיקי ,מני ממטרה , קוגומלו ,רועיקי מצחיקי ,משפחת ספיר, לצידם יתארח השנה לראשונה המותג הבינלאומי הפופולרי לילדים סמי הכבאי

איפה ומתי: היכל שלמה בת"א ובחנוכה ברחבי הארץ

טווחי מחירים:

מחיר מלא: 159 שקל.

מועדון שלך: 85 שקל.

אשמורת: 38 שקל.

חבר: 39 שקל.

הייטקזון: 68 שקל.

פיס: 85 שקל.

לאומי בונוס: 89 שקל.

מקס: 89 שקל / 1+1 ב-159 שקל.

בהצדעה: 49 שקל.

ישראכרט: 60 שקל.

היפה והחיה

בחנוכה הקרוב תעלה על הבמה במשכן לאמנויות הבמה בתל אביב אחת ההפקות הגדולות והמרגשות של השנה – גרסה מוזיקלית מרהיבה בעברית לסיפור האהבה הקלאסי של דיסני, "היפה והחיה". מסע קסום ומלא דמיון בבימויו של משה קפטן ובשיתוף אמנותי מלא עם חברת דיסני הבינלאומית, מציעה חוויה תיאטרלית עשירה הכוללת תפאורה מפוארת, תלבושות ססגוניות ועשרות רקדנים, שחקנים ונגנים על במה אחת.

השירים האהובים של "היפה והחיה", שנחרטו בזיכרון של דורות שלמים והפכו לפסקול ילדות בלתי נשכח, יזכו לביצועים חדשים בעברית, בעיבודים מוזיקליים עשירים. המופע ירגש ילדים והורים כאחד ויחבר בין דורות באמצעות סיפור על אהבה, קבלה וקסם שלא פג לעולם.

מגיל 4 ומעלה

משתתפים: ליהי טולדנו, יחזקאל לזרוב



איפה ומתי: 15-22 בדצמבר 2025 , המשכן לאמנויות הבמה, תל אביב – בית האופרה



טווחי מחירים:

מחיר כרטיס מלא: 159 – 319 שקל

Fly Card 100 שקל.

לאומי בונוס: החל מ- 74 שקל.

Max: החל מ- 97 שקל.

ישראכרט: החל מ- 102 שקל.

פועלים וונדר: 70 שקל הנחה לכרטיס

אמריקן אקספרס: החל מ- 97 שקל לכרטיס.

ישראכרט: החל מ-102 שקל.

אנני

עם חכמת רחוב, שובבות ואופטימיות בלתי נגמרת. אנני כובשת את הקהל במסע מרגש מבית היתומות הקשוח של מיס האניגן (טלי אורן) אל חיים חדשים בביתו של המיליארדר אוליבר וורבקס (עוז זהבי) ומזכירתו גרייס פארל (מיי פיינגולד) שמתאהבים באנני הקטנה.אנני שנחושה לגלות מה עלה בגורל הוריה, יוצאת להרפתקה, ולצד משפחתה החדשה והכלב הנאמן סנדי, אנני מלמדת את כולם שיעור באהבה, תקווה ואומץ.חוויה מוזיקלית סוחפת ומלאת קסם לכל המשפחה בהשתתפות עשרות שחקנים, זמרים ורקדנים ובליווי תזמורת חיה.

הקלאסיקה הנצחית שכבשה לבבות וזכתה ב-7 פרסי טוני, כולל "המחזמר הטוב ביותר", מגיעה אל הבמות עם הלהיטים האלמותיים Tomorrow ו-It's the Hard Knock Life!

משתתפים: טלי אורן, עוז זהבי, מיי פיינגולד,רועי וינברג, מיטל נוטיק בתפקיד אנני: יעל לוי/ ליה צמח.

איפה ומתי: משכן האופרה תל אביב החל מה8.12 עד ה10.12, משכן באר שבע 15.12, מרכז הקונגרסים חיפה החל מה19.12 עד ה20.12

טווחי מחירים:

מחיר מלא: 229-159 שקל

ארגון המורים: 180 שקל

פלאייכארד: 80 שקל הנחה לכרטיס

מזרחי טפחות: החל מ-89 שקל

הייטקזון: 184 שקל

רוי בוי וקופיקו

״הגיבורים״ הוא סיפורם של רוי בוי ו־קופיקו - הקוף הלאומי של ישראל וסמל תרבות כבר מעל שבעה עשורים שמבלים חופשה ביוון בחג החנוכה. באמצע הבילוי מופיע לפתע מתתיהו החשמונאי ומבקש את עזרתם: פח השמן נגנב בידי אנטיוכוס, ואם הוא לא יימצא הנס לא יתרחש

השניים מתגייסים מיד למשימה מלאת הרפתקאות, שירים, הומור, קסם וערכים, ומוכיחים שגם אחרי אלפיים שנה האור, האמונה והחברות עדיין מנצחים את החושך.

האם רוי בוי וקופיקו יצליחו לעזור למתתיהו החשמונאי למצוא את פח השמן האבוד? במהלך המסע הם מגלים כי הגבורה האמיתית אינה נמדדת בכוח אלא בחברות, באמונה ובנכונות לעזור לאחר. זהו סיפור על אומץ לב, תקווה וחברות שמחזיר את רוח הגבורה של חג החנוכה אל הבמה.

ההצגה מיועדת לכל המשפחה "כל גיל חייב כרטיס".

משתתפים: רוי בוי (רועי עוז) וקופיקו

טווחי מחירים:

מחיר מלא: 139 שקל.

מועדון שלך: 35 שקל.

הייטקזון: 68 שקל.

ביחד בשבילך: 78 שקל.

חבר: 39 שקל.

פיס פלוס: 77 שקל.

פיס מחיר מנוי: 77-99 שקל.

מועדון טוב: 69 שקל.

בהצדעה: 97 שקל.

ישראכרט: 59 שקל.

קרקס בראבו מסביב לעולם

תמיד חלמתם להקיף את הגלובוס ולבקר ברחבי העולם? גם הפרופסור שלנו, פרופסור "קיו" תמיד חלם בדיוק על אותו הדבר ולכהן הוא המציא מכונה שיכולה לקחת אתכם לכל מקום שתרצו ומיד. למרבה הצער משהו משתבש בהרכבה של המכונה והיא לוקחת את הפרופסור למקומות שונים ברחבי העולם שלא תכנן להגיע אליהם.

הוא פוגש את האינדיאנים בג'ונגל, את הפירמידות של מצרים ואפילו את מגדל אייפל בפריז,פוגש חברים חדשים שעוזרים לו לצלוח אתגרים רבים האם פרופסור "קיו" הגשים את החלום הגדול? איך תיפתר הבעיה? ואיך יצליח לחזור הביתה?

מומלץ החל מגיל 3 ולכל המשפחה

איפה ומתי: החל מ ה- 7.8 ועד ה-16.8 בכל רחבי הארץ

טווחי מחירים:

מחיר כרטיס מלא: 119 שקל

חבר: 39 שקל.

מקס: 49 שקל.

פיס: 60 שקל.

ישראכרט: 69 שקל.

אמריקן אקספרס: 59 שקל + נקודות.

פליי קארד אל על: 3500 נקודות.

פועלים וונדר: 69 שקל.

לאומי בונוס: 55 שקל.

בהצדעה: 49 שקל.

קרנות השוטרים: 45 שקל.

ארגון המורים: 54 שקל.

הייטקזון: 69 שקל.

טוב+: 55 שקל.

שלך: 55 שקל.

שווה לחיות חכם: 45 שקל.



ישראכרט: 69 שקל.

קסם של דינוזאורים

בפעם הראשונה בישראל, עולם הדינוזאורים מתעורר לחיים במופע מוזיקלי מצחיק, סוחף ומלא באקשן לכל המשפחה. הקהל ייצא למסע מטורף – מסע להצלת ביצת הדינוזאור האחרונה – מחזמר גדוש בהרפתקאות, שירים סוחפים, ריקודים והמון רגעי קסם שלא ישכחו.

משתתפים: מיכל הקטנה, מאיה בוסקילה, יוגב מלכה, נתי הגעתי, אורן בקשי, יהודה בוחבוט ועוד, יחד עם בובות ענק מרהיבות של דינוזאורים בגודל אמיתי שיגרמו לכל הקהל להרגיש חלק מהסוואנה הפרהיסטורית.

איפה ומתי: נובמבר, 2025 - פברואר 2026 בכל רחבי הארץ.

טווחי מחירים:

מחיר מלא: 129 שקל.

מועדון שלך: 69 שקל.

פיס: 79 שקל.

מועדון טוב: 69 שקל.

הייטקזון: 69 שקל.

חבר: 39 שקל.

בהצדעה: 95 שקל.

ישראכרט: 59 שקל.

מועדון הצרכנות הוט: החל מ-89 שקל לכרטיס.

הללויה

סיפורם של שני ילדים שונים – שובב שלא אוהב ללמוד, וסקרנית שאוהבת היסטוריה – אשר נשלחים על ידי מלאך שמיימי להציל את סיפורו של העם היהודי. כשהם מגלים כי פריטים מרכזיים מהעבר – לוחות הברית, תיבת נח, מנורת המקדש ושופר הגאולה – נעלמו, הם יוצאים למסע בזמן במטרה להשיב את ההיסטוריה אל מקומה.

"הללויה" מחבר בין עבר להווה, משלב דמיון, למידה, רגש, הומור ומעניק חוויה משפחתית מרהיבה, ישראלית ובלתי נשכחת.

משתתפים: יובל המבולבל רינת גבאי, אורטל עמר, תום ברדה וגיל וסרמן

איפה ומתי: חנוכה 2025 , בהיכלי התרבות ברחבי הארץ

טווח מחירים:

מחיר מלא: 109 שקל.

חבר: 29-39 שקל.

מועדון רמי לוי: 59.90 שקל

לקוחות MAX: 55 שקל

דיסקונט: 49 שקל

פלייקארד: - כרטיס תמורת 4300 נקודות (המכירה פתוחה)

ישראכרט: 59 שקל

פאוורקארד: 59 שקל

לאומי בונוס: 69 שקל

פועלים וונדר: 70 שקל

משקארד: 49 שקל

מועדון טוב: 79 שקל

מנויי פיס: 79 שקל

מועדון שלך/ שלך לגמלאי: 69 שקל

CAL ודיינרס: 99 שקל.

מנויי ידיעות אחרונות: 95 שקל.

אקסטרה ממברס : 49 שקל.

ישראכרט: 59 שקל.

מועדון הצרכנות הוט: החל מ-89 שקל לכרטיס.

כובע קסמים

איילת (טיילור מלכוב) יוצאת למסע מוסיקלי מרגש בו היא לומדת שאסור לוותר על החלומות שלנו ושהקסמים הכי יפים מתרחשים כשקללומות מתגשמים.

בעזרת חבריה למסע, בכיכובם של השקלקן עדי אלון והקוסמת הגדולה, חנה לסלאו, גיבורת המחזמר מבינה שבזכות הקשבה לאמת הפנימית שלה והתמודדות עם האתגרים בדרך אל החלום, היא יכולה לחולל קסמים. במחזמר משתלבים שירים ישראליים קלאסיים לצד להיטים אהובים, הפעלות במה, הומור וריקודים – חוויה צבעונית ואנרגטית לכל המשפחה.

משתתפים: טיילור מלכוב, חנה לסלאו, עדי אלון, אביב ונטורה, דביר מזיא , לירן מזרחי, גיא עקיבא ועומר בר.

המופע מתאים לגילאי 3:9.