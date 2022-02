דרייק הארדמן היה תלמיד בית ספר בן 12 מיוטה שבארצות הברית, שהלך לעולמו באופן טרגי ב-10 בפברואר – הוא התאבד לאחר שעבר התעללות על ידי בן כיתתו בבית הספר.

הוריו האבלים, סמי ואנדרו, סיפרו כי בנם חובב הכדורסל תמיד חזר מאימונים עם חבלות על גופו ונהג לשקר לגבי האופן שבו קיבל אותן. הם אף היו בקשר עם בית הספר בנוגע לכך לאחר שחזר הביתה פעם אחת עם פנס בעין וסיפר לאחותו שזה קרה כתוצאה ממריבה עם בן כיתתו.

ב-9 בפברואר ביקש מהם להישאר בבית ולא ללכת לאימון הכדורסל שלו. באותו לילה ניסה דרייק להתאבד – אחותו מצאה אותו בחדרו, והוא הוחש לבית החולים, שם למרבה הצער מת בטיפול נמרץ בבוקר.

כעת החליטה המשפחה לנסות לשתף את הסיפור כמה שאפשר ולהעלות את המודעות להשפעה ההרסנית של בריונות במגרשי המשחקים ובבתי הספר וכך למנוע טרגדיות נוספות, והיא מבקשת מהורים לחפש אצל ילדיהם סימנים המעידים על בריונות ולהתערב. "לילדים יש נטייה לעשות מה שהם רוצים עד שהם מבינים שזה לא בסדר", אמרה אמו, ואביו הוסיף כי דרייק פחד מדי מהתוקף שלו מכדי לספר להם מה קורה. "המפתח להפסקת הבריונות נמצא בבית", אמר בראיון, "עמוק בפנים יש משהו שבור שהילד הזה לקח מהבן שלי, והוא חייב לבוא מאיפשהו, כי ילדים לא כועסים באופן טבעי. אז אם הוא צריך לתקוף את הבן שלי כדי לבנות את הביטחון שלו, זה אומר שחסר לו משהו. אז במובן מסוים הבריון הזה היה גם קורבן. הפתרון הוא ללמד את הילדים שלנו שהעולם שבור, אבל הם הדור שהולך לתקן את זה". לצורך העלאת המודעות הם אף מקדמים האשטאג של מדיה חברתית, #doitfordrayke, במטרה לעודד אנשים להיות אדיבים זה לזה.

עוד כתבה אמו פוסט מטלטל באיסטגרם: "זאת התוצאה של בריונות, הילד היפה שלי נלחם בקרב שאפילו אני לא יכולתי להציל אותו ממנו. זה אמיתי, זה מושתק, ואין שום דבר, ממש שום דבר, שאתה יכול לעשות כהורה כדי להעלים את הכאב העמוק הזה. אין סימנים, רק מילים פוגעות של אחרים שלבסוף גנבו את דרייק שלנו מהמקום האכזרי הזה.

"הילד הזה ידע אהבה, בכל יום מחייו, הוא היה העולם שלנו, העולם שלי, העולם של אבא שלו, העולם של אחיותיו סבב סביבו. להכיר את דרייק היה לאהוב אותו, היתה לו אש שנדלקה בשביל אחרים, האישיות השנונה שלו ועיני התינוק הכחולות שלו כבשו את העולם.

This is so heartbreaking man!! Im praying for you and your family!! If anyone has the families info please send it ASAP!! #doitfordrayke https://t.co/PlAGUetGl2

"אתה החסד שמציל אותי, אתה מדריך הציד של אבא, ואתה עכשיו המגן הנצחי של האחיות הגדולות שלך. אני לא יודעת איך לנווט בחיים האלה בלעדיך. הייתי אמורה לבלות איתך עד סוף חיי, ובמקום זה אתה בילית איתי עד סוף חייך. הלב שלי מרוסק, אני לא יודעת איך לתקן אותו, ואם אי פעם אדע, אבל אבלה כל דקה בללמד טוב לב לזכר הבחור המועדף עלי".

Instead of flowers we will have a memory box, so bring something that reminds you of our boy, letter, or note. https://t.co/yNMnT1UlYT. Our boy with be with you @rudygobert27 and @spidadmitchell at the all star game. Get some dunks in for him. #DoItForDrayke #NBAAllStar