למה אין 5 יח"ל במגמות טכנולוגיות בפריפריות?

בזמן שבהרצליה, רמת השרון או כפר סבא תלמידים ותלמידות נלחמים על מקום בכיתה של 5 יחידות לימוד במדעי המחשב או הנדסת תוכנה, נערים ונערות בפריפריה נאלצים לעיתים להתמודד עם מציאות אחרת: בתי ספר תיכון שבהם מגמות טכנולוגיות בכירות פשוט אינן קיימות. הפער הזה, שנוצר כבר בגילי התיכון, הופך לחומת זכוכית שקשה מאוד לשבור בדרך ליחידות הטכנולוגיות היוקרתיות בצה"ל ומשם להייטק. כעת, קבוצת בוגרים חושפת את גודל הפער ואת הצורך הדחוף להכניס את לימודי הטכנולוגיה הבסיסיים לכלל בתי הספר בישראל.

יאיר חדד מנתיבות רצה להגיע ליחידה טכנולוגית, אך בבית הספר שלו לא לימדו מדעי המחשב כלל. "הפרופיל שלי קרבי, אבל היתה לי בעיה ברגל", הוא מספר, "אז רציתי להיות ביחידה טכנולוגית הכי טובה שאפשר. לא קיבלתי מיונים בכלל". חדד נאלץ להילחם עם מנהל בית הספר כדי לגשת לבגרות אקסטרנית והחליט: "אני רואה בזה אמצעי לשבור את תקרת הזכוכית, אני הבנתי שאני חייב ללכת על זה 'אול אין'." כיום, לאחר לימודי י"ג בתוכנית "בארי טק", הוא משרת בתפקיד טכנולוגי בצבא.

המציאות דומה גם אצל מאור קרצמן ממצפה רמון, שגדל במקום שבו "אין בו מדעי המחשב ובאופן כללי אין בו הזדמנויות ללמוד דברים טכנולוגיים שמותאמים למציאות", הוא אומר, "היינו שלושה תלמידים ב-5 יח"ל מתמטיקה". עבורו, הבעיה היא שהזדמנויות לא נראות לעין: "אנשים שגדלים במרכז עוברים סיורים בחברות הייטק, הם גדלים לתוך המקום הזה. אנחנו לא רואים את ההזדמנויות ממש מולנו".

עבור חלק מהבוגרים הקושי כפול – היעדר המסגרת הטכנולוגית מורכבת יותר כשאין תמיד דחיפה מהבית שמסבירה למה זה הכרחי. אלעאי שלו מרחובות, למד בפנימייה חרדית שבה לא היו 5 יח"ל מתמטיקה, והיה צריך לעבור לבית ספר אחר כדי לגשת לבגרויות ולאפשר לעצמו הזדמנויות לעתיד. "בבית התמקדו יותר בלימודי קודש ופחות נתנו דגש על לימודי ליבה”, שלו נלחם כדי שיאפשרו לו להגיע לרמת לימודים גבוהה: "היה חשוב לי להתאמץ ולהצליח, לא רציתי להתפשר על פחות כשאני יכול לעשות את זה. למרות שהמסגרת הראשונה לא אפשרה, הבנתי שאני צריך לעשות הכל כדי למצוא מסגרת שתתן לי את המענה".

צילום: נועם רפפורט

לקראת שנת הלימודים הקרובה, בוגרי התוכנית מקווים שהמסר שלהם יגיע למקבלי ההחלטות: חומרי הלימוד והמגמות הטכנולוגיות הבסיסיות אינם נחלתם של בתי הספר במרכז בלבד, הם אינם "העתיד", אלא הכלים הנדרשים כיום לכל אזרח שרוצה להשתלב בצבא ובשוק העבודה.

פרסומת