כמחצית ממעונות היום לפעוטות עד גיל 3 עלולים שלא להיפתח בשנת הלימודים הקרובה, על רקע היעדר הכשרה של המחנכות-מטפלות, כך מתריע היום (ראשון) פורום "בידיים טובות – המטה להשקעה בגיל הרך", שותפות של כ-50 ארגונים חינוכיים, פסיכולוגיים וחברתיים שפועלים לשיפור איכות החינוך לגילי לידה עד שלוש.

תקנות חוק הפיקוח על מעונות היום מ-2021 קבעו חובת הכשרה בסיסית לכלל המחנכות-מטפלות בתוך ארבע שנים. אלא שהפורום, שמרוכז על ידי "עמותת 121" המקדמת נושאים חברתיים-כלכליים בתחומי הבריאות, החינוך והרווחה, טוען כי על אף שכ-35 אלף מחנכות-מטפלות כבר עברו את ההכשרה, עדיין יש מספר דומה שטרם עבר אותה. המשמעות: אלפי מעונות יום לא יוכלו לקבל רישיון לפתיחת שנת הלימודים כסדרה, מה שלדברי הפורום "יפגע באופן שאינו מתקבל על הדעת בציבור הישראלי, במשק ובעיקר בפעוטות ובמשפחותיהם".

הפורום מציע לדחות בשנה את דרישת ההכשרה של המטפלות ולהחיל את האכיפה רק בשנת הלימודים הבאה, ובאופן הדרגתי. במקביל הוא מציע לחדש את המחויבות להשקעה ראויה בהכשרות למחנכות, כך שיהיה ניתן להגיע לרמת ההכשרה המינימלית הנדרשת בשנים הקרובות.

חשיבות ההכשרות למחנכות רק התעצמה בעקבות המלחמה - מדובר בהיעדר הכשרה והשכלה בתחום שבו פעוטות זקוקים להן כדי לבנות יכולות רגשיות, שכליות ומוטוריות, ביתר שאת אחריה. אלא שמשרד החינוך, כפי שנראה, מתכוון לפתור את הבעיה בדרך שונה לגמרי שמשמעותה, טוען הפורום, היא ביטול דה-פקטו של התקנות; כך, למשל, בטיוטה לתיקון התקנות שפרסם משרד החינוך בינואר השנה, הוא הציע לעכב את החלת הדרישה להכשרה בסיסית, על המחנכות-מטפלות שהיו בעלות ותק של לפחות ארבע שנים בעת כניסת התקנות לתוקף, ולאפשר להן לסיים את ההכשרה על פני שלוש שנים.

לאחרונה פרסם המשרד טיוטה נוספת, שמציעה כי מעון יוכל להעסיק מטפלת במשך שנתיים לפני שתידרש להתחיל בהכשרה, ולהמשיך להעסיקה במשך שנתיים נוספות - גם אם לא סיימה את ההכשרה. במסמך עדכון של המשרד, מוצע כי מחנכות-מטפלות בנות 55 לפחות ובעלות ותק של עשר שנים יהיו פטורות מהשלמת תוכנית הכשרה מסודרת. התוצאה בפועל היא שמחנכות יוכלו לעבוד בתחום במשך ארבע שנים בלי שהשלימו את ההכשרה הנדרשת לפי התקנות.

השינויים, טוענים בפורום, יובילו במצטבר לחסימת כל התקדמות נוספת לשיפור כישוריהן של המחנכות ואף להשבת המצב לאחור. "התוצאה המצטברת של צעדים אלה היא ריקון מתוכן של דרישת ההכשרה למחנכות, שמלכתחילה נמוכה באופן משמעותי מהמלצות גורמי המקצוע ומהמקובל במדינות המפותחות", טוענים בפורום. "הדילול והדחייה של דרישות ההכשרה, בנימוק של קשיי ביצוע, משדרים מסר ברור לשטח לפיו דרישות אלו אינן בעלות חשיבות רבה. קרוב לוודאי שגם מיעוט המחנכות שעדיין יידרשו בהכשרה יניחו שגם הן בסופו של דבר יקבלו פטור, ועל כן היקפי ההשתתפות בהכשרות צפויים לצנוח בצורה דרמטית. הפתרון המוצע של ביטול דה-פקטו של דרישת ההכשרה יוביל לנזקים קשים ולפגיעה בהתפתחותם התקינה של ילדינו, שתשפיע עליהם לכל אורך חייהם".

פרסומת

הפורום מציע תיקון מיידי של התקנות כך שכל המהלך יידחה בשנה ותתאפשר פתיחת מעונות שאינם עומדים בדרישות. במקביל, לצד תמריצים למסיימות ההכשרה, הוא מציע לקדם את הכשרת המחנכות ולהביא לכך שמדי שנה יוכשרו 20 אלף מהן (כרבע מכלל המחנכות-מטפלות במעונות הגיל הרך). בנוסף מציעים בפורום כי עד לסיום שנת הלימודים הבאה, יציג משרד החינוך בפני ועדת החינוך של הכנסת נתונים מפורטים, עדכניים ומדויקים על מספר המחנכות העובדות בתחום שעברו הכשרה; היקף המשתתפות בהכשרות שיהיו פעילות באותה העת, ומספר המחנכות במעונות שטרם התחילו בהכשרה. על בסיס הנתונים, יציג המשרד גם תוכנית פעולה מפורטת ומתוקצבת להשלמת פער ההכשרות, תוך זמן סביר.

לדברי רועי מאור, החוקר הראשי של עמותת 121, מדובר בדרישה מינימלית של 150 שעות לימוד ו-70 שנות התנסות והפתרון למצב שנוצר, שבו רבים מהמעונות לא עומדים נכון להיום בדרישות החוק, הוא לא הקלה בדרישות ההכשרה. להפך: יש להמשיך ולקדם את מתן ההכשרות בכל הכוח, אך בצד זה גם למצוא פתרון ביניים שיאפשר לבעלי מעונות לפתוח אותם למרות שאינם עומדים בדרישות, בלי להסתכן. לדבריו קידום ההכשרות אפילו אינו דורש תקציב חדש, שכן נשארו עודפי תקציב בסעיף זה משנים קודמות. מאור מוסיף גם כי תמוה מבחינתו איך נכון לעכשיו, שבוע לפני מועד פתיחת הלימודים, המשרד עדיין לא הגיש הצעה לכנסת לפתרון הבעיה. "זה עיכוב מוזר שקשה להבין אותו וזה מאוד מצער"., הוא אומר.

רועי מאור | צילום: יובל אצילי