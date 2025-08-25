המטפלת תועדה מטיחה פעוטות על הרצפה במעון

אישה בשנות ה-30 לחייה, תושבת מחנה הפליטים שועפט, נעצרה אתמול (ראשון) בחשד להתעללות בפעוטות במעון בצפון ירושלים. הבוקר (שני) מעצרה הוארך בבית משפט השלום בעיר.

החקירה בעניין החלה ב-3.8, אחרי שבמסגרת תפקידה, צפתה מפקחת מעונות בסרטוני מצלמות האבטחה במעון. תלונה מקוונת במשטרה מטעמה שהגיעה לידי חוקרי מחוז ירושלים דיווחה על חשד להתנהלות אלימה כלפי פעוטות מצד עובדת המקום.

במסגרת פעולות החקירה ובכפוף לצווים שניתנו על ידי בית משפט, אספו חוקרי תחנת שפט שבמרחב קדם את חומרי מצלמות האבטחה ואספו ממצאים, ואתמול בצהריים החשודה אותרה ונעצרה ביציאה ממקום מגוריה. בהמשך היא הועברה לחקירה בתחנת שפט שבסיומה נכלאה.