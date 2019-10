רוצים ילדים חכמים ומאושרים? חבקו אותם

לפעמים אתם פשוט רוצים למחוץ אותם מרוב אהבה. הם כל כך חמודים, הם עשו פרצוף מתוק, אמרו משהו חכם ומעורר השראה, או סתם נזכרתם כמה אתם אוהבים אותם. ואז מגיע חיבוק גדול שעוטף אותם בכל האהבה שיש לכם לתת. ואם אתם מזהים את עצמכם – כנראה שאתם עושים משהו ממש נכון. אהבה היא קסם, ככה אומרים, וכולם, כולל הילדים שלכם, זקוקים למגע ולקסם של האהבה כדי להתפתח אמוציונלית ופיזית. ועכשיו גם מתברר שהאהבה שלכם גורמת למוח שלהם להתפתח יותר מהר. אמרנו קסם, לא? מחקר חדש מגלה בדיוק את זה. ככל שאתם מחבקים את הילדים שלכם יותר – ככה המוח שלהם מתפתח. אנחנו נולדים לאהוב, ועכשיו מתברר שאנחנו ממש זקוקים לזה – להרגיש אהבה וחיבה וחיבוק. הם הכרחיים גם עבור ההתפתחות האמוציונלית שלנו וגם עבור ההתפתחות הפיזית. איזה מזל שלתת ולקבל חיבוק מהילד שלכם זה אחד הדברים הכי נעימים שיש בעולם? המחקר מסביר שהורמון האוקסיטוצין אחראי לפלא הזה. והאופן שבו הוא קורה מדהים לא פחות. אוקסיטוצין הוא הורמון ונוירוטרנסמיטר שמיוצר בבלוטת ההיפותלמוס ומופרש ביותרת המוח. מדענים הבחינו בו לראשונה ב-1906, ועם השנים התגלה שהוא חיוני בתהליך הילודה אצל יונקים, בין היתר כי הוא מגרה התכווצויות של הרחם וייצור חלב. מחקרים מאוחרים יותר מצאו שהתפקיד שלו בתחום הילודה עמוק וחשוב עוד יותר, ומשפיע על אינטראקציה חברתית ובונדינג בין אנשים. כך הוא זכה לשם הורמון האהבה. View this post on Instagram Przutulańce Kocham! ❤ #love #myson #family #myeverything #hug #sleepy #hugtime #together #mothercare #motherhood A post shared by Aleksandra Połubiak (@olala_mommy) on Oct 30, 2019 at 6:14am PDT ההורמון המיוחד הזה נמצא אצל שני המינים, והוא מעודד את כל האספקטים של תהליך הרבייה, החל באמון והתעוררות מינית. אוקסיטוצין גם מגרה את מרכזי ההנאה והתגמול, והוא חיוני ביצירת בונדינג חברתי, בייחוד עם הקרובים אלינו ביותר. האוקסיטוצין מגביר תחושות של אמון, וזה דבר בסיסי והכרחי לכל מערכות היחסית הקרובות. היקשרות וחיבור בטוחים בין בני אדם מייצרים אמון. כאשר יש לנו בסיס כזה, אנחנו יותר מסוגלים להתמודד עם סטרס ולהימנע מפעולות הרסניות. התהליך המורכב הזה מתחיל למעשה באופן ההיקשרות בין הורה לילד שלו. ההורמון החשוב הזה מופרש בגוף בשלוש דרכים, כך על פי המגזין הרפואי Infant Grapevine. כשהוא משתחרר, הוא עושה פלאים לילדים ולמוח שלהם, משפר את הקשר בין ילד להוריו. אחת הדרכים שמעוררות הפרשת אוקסיטוצין היא חיבוק. ואנחנו בטוחים שאתם מתים למחוץ אותם כשאתם קוראים את זה. על פי המחקר, כשהאוקסיטוצין מופרש, הוא מתנהג כמו סוויץ', ומפעיל ומעצים שחרור של הורמוני הנאה ואהבה נוספים כמו דופמין, סרוטונין, נור-אדרנלין ואוֹפְּיוֹאִידִים. "אוקסיטוצין משתחרר בהפעלה של כמה סוגים של עצבים סנסוריים. מגע קל, חום וליטוף, תורמים לשחרור אוקסיטוצין", נאמר במחקר. אף הורה לא ישכח את הפעם הראשונה בה חיבק את התינוק שלו, והמחקר אף מציע שהחיבוקים ההוריים הראשונים מקפיצים את התגובות במוח, מה שיכול אולי לאפס טראומות שניובורנז עלולים לחוות. במחקר אחר, שנערך ב- Nationwide Children's Hospitalבקולומבוס, אוהיו, בדקו 125 תינוקות – כאלה שנולדו במועד ושנולדו לפני הזמן. המחקר, שנערך לפני כשנתיים, מצא שלגילויי חיבה פיזיים, חיבוקים וליטופים, מההורים ומטפלים, כלפי התינוקות יש אפקט מתמשך על המוח. במחקר מצאו שחשיפה מוקדמת לחיבוקים יכולה לסייע לתינוקות שנולדו לפני הזמן ולעודד תגובות מוחיות חיוביות. התינוקות במחקר שזכו לחיבוקים כששהו בפגייה, הראו יכולת להתגבר על טראומות שנגרמו כתוצאה מפרוצדורות מכאיבות. בסופו של דבר, חיבה פיזית וקרבה הם חיוניים להתפתחות המוח. במילים אחרות: לחבק לחבק לחבק. כמה שאתם רק יכולים. ההורמונים כבר יטפלו בשאר. {title}





