שר החינוך יואב קיש הסביר היום (שני) בחשבון הטוויטר שלו את החלטה לפתוח את מוסדות הלימוד בשדרות וביישובי שער הנגב. ״לאור החלטת שר הבטחון ופיקוד העורף המאפשרת את חזרתם של תושבי שדרות ויישובי שער הנגב לבתיהם, יחד עם ראש הממשלה קיבלתי החלטה לפתוח את מוסדות הלימוד בישובים אלה״.

עוד הוסיף ונימק את שיקוליו, בהם הטענה לפיה למערכת החינוך אין מספיק כוח אדם בשביל להחזיק מערכת חינוך כפולה במלונות וביישובי העוטף. עוד הוסיף כי ״תהליך החזרה לשגרה חשוב והחזרת מוסדות הלימוד הוא אינטגרלי והכרחי, וישנה חשיבות רבה בהכנה והתרעה מוקדמת כדי לאפשר למשפחות זמן התארגנות מספק עבור חזרה זו״.

״כבר היום רבים מהתושבים חוזרים, וקיימת דרישה מצדם ומצד ראשי הרשויות לפתוח מסגרות חינוך״, כתב בנימוקיו. ״ברור לכל שהדרישה הראשונית ובלעדיה לא ניתן להתקדם היא החלטת מערכת הביטחון שניתן לחזור. החלטה זו התקבלה ואתמול בישיבת הממשלה נאמר גם על ידי שר הבטחון גלנט וראש הממשלה נתניהו שניתן לחזור לישובים שממזרח לכביש 232״.

״מערכת החינוך בראשותי תמשיך ותעשה כל שידרש על מנת להקל ולאפשר לתושבים חזרה רכה וקלה ככל שניתן. חזרה לשגרת חיים בעוטף היא המשימה של כולנו ואנו מחוייבים לה באופן מלא״, טען.

נגה יוסף, תושבת שדרות שפונתה למלון מפונים באילת: ״לדעתי זו טעות איומה. האיום מעזה לא הוסר, עדיין יש קולות מלחמה ואנחנו לא רוצים להחזיר את הילדים שלנו לתופת. אנחנו כועסים מאוד ולא רוצים לחזור עד שהאיום לא הוסר. אנחנו פה שלושה חודשים, אנחנו מוכנים להחזיק מעמד כל זמן שצריך כדי שנוכל לחיות בשדרות בשקט אחרי תיהיה הגירה המונית משדרות וייצא מצב שהמחבלים ינצחו. אנחנו צריכים לחזור לעיר עם יציבות ביטחונית, שלא יגידו לנו עכשיו לחזור למקום כזה. ליבנו עם החיילים אנחנו יודעים שהם עושים את המקסימום כדי שנוכל לחזור לשדרות ולישון בשקט, אבל ייקח זמן ללקק את הפצעים״.

כך גם מורן חג'בי ממושב יכיני, שפונתה עם משפחתה למלון במרכז הארץ: ״הממשלה מוציאה כל מיני הודעות מנותקות מהשטח. רק אתמול נפלה לנו רקטה בבית במושב ולשם רוצים להחזיר אותנו. יש לנו כאן טילים על הראש והלוואי שמדינת ישראל וקברניתיה היו משקיעים את המאמצים להחזיר את הילדים האלה בכיתה ג' לשטח מלחמה, בדברים חשובים יותר. המועצה שלנו מגבה אותנו, אנחנו נחזור שהתנאים יבשילו ולא שמנחיתים עלינו תאריכים מלמעלה. אנחנו לא נחזיר את הילדים שלנו ללמוד בשטח מלחמה״.

הממשלה קבעה כי תושבי העיר שדרות יחזרו לבתיהם ולתפקוד מלא של העיר בתאריך 4 בפברואר, עוד פחות מחודש - כך פירסמנו ב"המהדורה המרכזית" אמש. ראש הממשלה הנחה את משרדי הממשלה להיערך גם להחזרת תושבי גבים ואיבים לבתיהם ולתפקוד מלא של היישובים. זה מגיע בעקבות לחצים כבדים של משרד האוצר ומשרדים נוספים על העלויות הגבוהות של שיכון התושבים במלונות, אך גם בעקבות אמירת משרד החינוך כי ביכולתו להחזיר ללימודים כ-25 אלף תלמידי שדרות ויישובי שער הנגב.