האם רוצח הנערות מדלפי שם קץ לחייו? על פי הדיווחים של כלי התקשורת בארה"ב, העבריין הנמלט שהתאבד במהלך עימות שארך כ-5 שעות עם כוחות המשטרה של עיירת לבּנון (אינדיאנה) היה פול איטון (55) – והוא אחד החשודים העיקריים בתעלומת הרצח של הנערות ליברטי ג'רמן (14) ואבי וויליאמס (13). וויליאמס וג'רמן היו שתי נערות שנעלמו בפברואר 2017, במהלך טיול בסביבת העיירה דלפי (אינדיאנה). סימן החיים האחרון שנראה מהן היה תמונה שעלתה אל חשבון הסנאפצ'אט של ג'רמן, אשר הציגה את וויליאמס הולכת על גשר רכבת. גופותיהן נמצאו ללא רוח חיים בצהרי היום שלמחרת. View this post on Instagram A post shared by Investigation Discovery (@investigationdiscovery) on Feb 23, 2017 at 1:06pm PST Indiana State Police have released a new video, sketch and audio of who they believe killed Abigail Williams and Liberty German in Delphi on Feb. 13, 2017. Read all the new information released here: https://t.co/WAQy2GPOYO pic.twitter.com/sbNXiHdnkN — WLFI News 18 (@WLFI) April 22, 2019 חוקרי המשטרה המעיטו לפרסם פרטים מן החקירה לאורך השנים, אך הם כן חשפו כמה רמזים באשר לזהותו של החשוד העיקרי – כגון סרטון שבו נראה גבר צועד על גשר הרכבת והקלטה מסתורית של אדם שאומר להן "Girls, down the hill" ("בנות, רדו במדרון"). כעת, מתברר שהשוטרים סימנו את איטון בתור חשוד פוטנציאלי בפרשה. איטון היה מבוקש ברחבי המדינה בעוון חטיפה ותקיפה מינית של תושבת האזור, שעה שהיא החליפה גלגל בצד הדרך בסמוך למחנה קיץ של נערות באזור טיפקאנו (צפון-מערב אינדיאנה). הוא שם קצת לחייו לאחר שכוחות המשטרה צרו על מקום המחבוא שלו. #Breakingnews Police in Boone County are currently involved in a standoff situation with 55-year-old Paul Etter.



Etter is a suspect in an abduction case. He’s accused of abducting a woman after she got a flat tire last weekend.



We’re heading to the scene now. pic.twitter.com/3WFP0doykz — Aaron Cantrell (@AaronTheNewsGuy) June 27, 2019 למרות שהוא היה אחד החשודים בפרשת הנערות מדלפי, חוקרים מדווחים כי הוא לא בהכרח החשוד העיקרי. ת'אד מילר, סמל במשרד השריף של מחוז טיפקאנו, סיפר לכלי התקשורת שכוחות המשטרה באזור אמנם סימנו אותו כחשוד פוטנציאלי – אבל הוא לא חושב שאיטון "כיכב" בראש הרשימה. משמעות הדבר היא שמותו של איטון לא קידם את החקירה בצורה מהותית והמשטרה עדיין מנסה למצוא ראיות שיובילו לפריצת דרך בחקירה. לאחרונה פורסם כי הרשויות מציעות פרס של 230 אלף דולר לכל אדם שימסור מידע שיוביל את רשויות האכיפה אל האדם שאחראי למותן של וויליאמס וג'רמן. למרות זאת, לא נרשמה התפתחות משמעותית בחקירה ורוצח הנערות ממשיך להסתובב חופשי. {title}





תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} לכל התגובות מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן