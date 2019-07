This is the largest mass execution of Shias in the kingdom's history. Saudi Arabia executes 37 of its citizens in a mass execution across the country pic.twitter.com/Ca6llztEGI — TRT World (@trtworld) April 24, 2019 זעם בארגוני זכויות אדם בינלאומיים בעקבות הדיווחים על עלייה דרסטית בכמות ההוצאות להורג בערב הסעודית מאז תחילת השנה. על פי הדיווחים של כלי התקשורת, רשויות הממלכה הורו להוציא להורג 122 בני אדם במהלך החצי שנה האחרונה, מתוכם גם נתינים זרים ואפילו ילדים. הנתונים מצביעים על עלייה משמעותית בכמות ההוצאות להורג (יותר מפי 2) לעומת החציון הראשון של 2018 – אשר עמד על 55 הוצאות להורג. גורם בכיר בארגון האירופאי-סעודי לזכויות אדם (ESOHR) התייחס למגמה המדאיגה ואמר: "אנחנו חוששים שהמצב מעיד על כך שהם רק עומדים להרחיב את כמות ההוצאות להורג בממלכה". View this post on Instagram A post shared by noof_mbs (@noof_alharbi33) on Jul 5, 2019 at 11:29am PDT בין האנשים שהוצאו להורג בממלכה היו 58 נתינים ממדינות זרות, אשר הורשעו בהפצת אסלאם שיעי. 21 מהם היו אזרחי פקיסטן, 15 אזרחים מתימן, עוד 5 מסוריה, 4 ממצרים, 2 מירדן ועוד. שיטות ההוצאה להורג שמיושמות בממלכה אכזריות לאין שיעור וכוללות, בין היתר, צליבה ואפילו עריפת ראש – כשם שעשו לנער עבדולקרים אל-חווג'. בשנת 2014, כשהוא היה רק בן 16, אל-חווג' נעצר בעוון הסתה לטרור אחרי ששלח לחבריו הודעות וואצאפ שקוראות להם להפגין נגד השלטון. אחרי מסע עינויים אכזרי שכלל מכות חשמל והכאה, הוא הודה במעשים המיוחסים לו ונגזר עליו למות. ארגון "אמנסטי" הגדיר את המשפט כפארסה. בחודש אפריל האחרון, ראשו נערף יחד עם עוד 36 אסירים אחרים מול קהל צמא דם. Abdulkareem al-Hawa a été exécuté en Arabie Saoudite aujourd’hui par le régime saoudien. Son crime ? Avoir été proche d’une manifestation hostile au régime quand il avait 16 ans. pic.twitter.com/O1TQgEhOnx — Nikola Mirkovic (@1NikolaMirkovic) April 24, 2019 Today’s mass execution of 37 people in Saudi Arabia is a chilling demonstration of the authorities’ disregard for human life.

It is yet another gruesome indication of how the death penalty is being used as a political tool to crush dissent. https://t.co/zb6XFnT7Ep pic.twitter.com/73oSOy3Gk8 — Amnesty Int'l NI (@AmnestyNI) April 23, 2019 יורש העצר מוחמד בין סלמאן הבטיח לאחרונה להפחית את כמות ההוצאות להורג בממלכתו. בריאיון למגזין Time בשנת 2018, יורש העצר אמר: "ישנם אזורים מסוימים שניתן לשנות את הענישה, או לכל הפחות לרכך אותה, מעונש מוות למאסר עולם. ייקח לנו כשנה, אולי יותר, עד שנסיים וזה כנראה לא יוריד את המספר ב-100%, אבל אנחנו נפחית אותו באופן משמעותי". למרות זאת, נתוני ה-ESOHR מוכיחים אחרת. בתחילת שנת 2015, כמות נידוני המוות עמדה על 103. שנה מאוחר יותר, המספר ירד ל-88 ובשנת 2017 רשויות הממלכה הוציאו להורג 41 בני אדם עד חודש יוני. כיום, ידוע על עוד 23 עצורים שעשויים לקבל גזר דין מוות בעקבות עברות על החוק בממלכה – משימוש בסמים קלים, להפצת אסלאם שיעי ועד לטרור. {title}





