תושבי ניו זילנד עדיין לא מעכלים את הטבח הנורא בו נרצחו לפני שלושה ימים 50 בני אדם על ידי לאומן גזען אחד, אבל בעודם מתמודדים עם התחושות הקשות והטרגדיות הגדולות, מתגלים בינתיים עוד ועוד פרטים על הרוצח הצעיר. ברנדון טרנט, בן 28 בסך הכל, הוא זה שגרם למותם של עשרות קורבנות תמימים, ביניהם ילדים, ובצעד מחליא גם תיעד את הטבח הנורא בשידור חי. טרנט הובא לבית המשפט כשהוא אזוק ונחוש לשמור על שתיקתו. לאיש לא ברור עדיין כיצד גזען מסוכן כזה חמק מהרדאר וגרם לאחד האסונות הכי קשים שידעה ניו זילנד. מניפסט שפרסם טרם הטבח וחברי ילדות של טרנט, הם היחידים כעת ששופכים אור על אישיותו המצמררת. View this post on Instagram A post shared by Risalah Hati NET Jatim (@risalahhati_net) on Mar 15, 2019 at 6:27pm PDT "אני פשוט גבר לבן רגיל" הרוצח האוסטרלי, שביצע את הטבח בהשראת דילן רוף - האמריקאי שרצח 9 בני אדם בכנסייה בדרום קרוליינה ואנדרס ברינג בריוויק -הנורווגי שרצח 77 בני אדם בטבח באי אוטויה, פרסם את התוכניות השטניות שלו על פני מניפסט באורך 74 עמודים. טרנט תיאר כיצד ביקש לנקום את מותם של אלפים שנגרם, לדבריו, בשל "פלישתם של זרים" - מוסלמים. על עצמו כתב טרנט שהוא "רק אדם לבן רגיל, בן 28", שנולד באוסטרליה ל"משפחה ממעמד הפועלים. ההורים שלי הם סקוטים, אירים ואנגלים". טרנט כתב על עצמו שהייתה לו ילדות רגילה, ללא בעיות מיוחדות. "היה לי עניין מועט בחינוך במהלך שנות לימודיי, בקושי קיבלתי ציון עובר. אני פשוט גבר לבן רגיל, ממשפחה רגילה, שהחליט לקחת עמדה כדי להבטיח את עתיד העם שלי". טרנט טייל ברחבי אירופה ואסיה במהלך 2011, לפני שסיים את דרכו בניו זילנד. הוא הסביר שבחר לבצע שם את הטבח כדי להוכיח ש"גם במקום הכי מרוחק אין מקום בטוח שנותר חופשי מהגירה המונית". הוא גדל בעיר קטנה בשם גראפון בניו סאות' וולס. עיר שמונה 19,000 תושבים בלבד. הוא מעיד שהחל לתכנן פיגועים נגד מוסלמים כבר לפני שנתיים והוא בחר את המיקומים שבהם יקרו לפני כשלושה חודשים. הטבח הראשון שביצע התרחש במסגד אל נורא בצהרי היום, שם רצח 41 אנשים. אחר כך הוא רצח עוד 8 אנשים במסגד קרוב, וכעת נודע כי מת מפצעיו אדם נוסף. בסרטון המעוות שצילם ובו תיעד את עצמו טובח באנשים ללא הבחנה, רואים גברים, נשים וילדים שמנסים לברוח כל עוד נפשם בם. View this post on Instagram A post shared by LiputanPalestina (@liputan.palestina) on Mar 15, 2019 at 6:43pm PDT קיבל את ברכתו של רוצח המונים לטענתו, טרנט היה בקשר קצר עם ברייביק, והוא התעקש שהרוצח הנורבגי נתן לו את ברכבתו להוציא לפועל את הטבח שתכנן. "קראתי את הכתבים של דילן רוף ורבים אחרים, אבל לקחתי השראה אמתית רק מאביר הצדק ברייביק". טרייסי גריי, בעלת מכון הכושר בו עבד טרנט כמאמן אישי, אמרה עליו שהוא היה "מאמן אישי מאוד מסור. אני חושבת שמשהו בטח השתנה במהלך השנים בהן טייל מעבר לים. אני בכנות לא מסוגלת להאמין שמישהו שהייתי בקשר יומי איתו ושהיו לי שיחות איתו ואינטראקציה יהיה מסוגל לעשות משהו כל כך קיצוני". גריי בטוחה כי מתישהו במהלך המסע, בזמן התנסות או חוויה בקבוצה, מישהו קיצוני תפס בו את אחיזתו כשהיה במצב נפשי רגיש. היא גם סיפרה כי אביו של טרנט, רודני, מת ממחלה הקשורה לאסבסט, בערך בתקופה בה טרנט סיים את לימודי התיכון ואז יצא למסעו. הוא הרגיש שהוא חי בהישרדות יומית עם אחותו ואמו. בשעות האחרונות פורסמה תמונת ילדות של טרנט ברשת, ובה נראה ילד בלונדיני יפה שמוחזק על ידי אביו. קשה להאמין שהילד שבתמונה יהפוך לאחד הרוצחים הקטלניים שאי פעם ידעה ניו זילנד. אנשים אחרים שהכירו אותו בשנות בגרותו ועבדו איתו במכון הכושר Big River Gym, תיארו אדם חביב, שנתן את כל נשמתו לעבדותו ואשר אפילו השקיע בתוכניות אתלטיקה חינמיות עבור ילדים. איך קרה שמאדם חיובי ומלא חמלה הוא הפך לבן 28 רווי בשנאה, שמוציא לפועל תוכנית רצח המונית חולנית? את זה איש לא יודע. View this post on Instagram A post shared by Schütze Tama (@officialtamsq) on Mar 15, 2019 at 11:43am PDT למעשה, הרוצח אף נשמע ביום הטבח כשהוא מתלונן על כך שלא הספיק להישאר מספיק זמן כדי "לשרוף את המסגד עד ליסוד". לפי דיווחים מניו זילנד, לטרנט היו שמות של אנשים ומקומות שבגללם טען שהוציא לפועל את מעשי הזוועה. אחד מהם היה רות'רהאם, עיר בדרום יורקשייר שהייתה ידועה בכנופיות מוסלמיות-אסיאתיות שטיפחו ילדים לבצע פשעים בשנות ה-80 של המאה הקודמת. חמק מכוחות המודיעין והביטחון מתוך החקירה המתנהלת בימים אלה בניו זילנד, התגלה כי למרות שטרנט הוא רוצח קיצוני וטרוריסט מסוכן, עברו נקי יחסית מעבירות. למעשה, יש לו רק מספר דוחות שקיבל על נהיגה, אך גם אלה נחשבות מינוריות. כאמור, ב-2011, לאחר מות אביו, הוא יצא למסע בעולם וככל הנראה כאשר היה בצרפת טען שראה "פלישה" של מהגרים. "המקורות של השפה שלי הן אירופאיות, התרבות שלי היא אירופאית, האמונה הפוליטית שלי היא אירופאית, האמונות הפילוסופיות שלי הן אירופאיות, הזהות שלי היא אירופאית והכי חשוב - הדם שלי הוא אירופאי", כתב טרנט במניפסט המצמרר. פרופסור גרג בארטון, יור הפוליטיקה האסלאמית העולמית במכון אלפרד דיקין לגלובליזציה ואזרחות, אמר בריאיון לאלג'זירה שטרנט הוא בעל אישיות נרקיסיסטית ולא בריאה המשותפת לטרוריסטים אחרים. "אני חושב שהוא נשאב לפנטזיה חשוכה שבה הוא הופך מאפס לגיבור", אמר. כאשר נשאל כיצד ייתכן שהוא חמק מרשימות של טרוריסטים פוטנציאליים המהווים איום על המדינה, בארטון אמר כי "יש כל כך הרבה אנשים שמפרסמים דברים כמו שפרסם ברנטון טרנט, שהם פשוט לא מפעילים נורות אדומות. יש הרבה לאומנים קיצוניים ברשת". View this post on Instagram A post shared by Oib Marley Al-jugjawi (@oib_al_qarni) on Mar 16, 2019 at 5:58am PDT ג'סינדה ארדרן, ראשת ממשלת ניו זילנד, אמרה כי המניפסט של טרנט נשלח למשרד שלה 9 דקות לפני שהטבח בוצע. לדבריה, היא הייתה אחת מ-30 אנשים אליהם נשלח המניפסט. "זה לא כלל מיקום, זה לא כלל פרטים ספציפיים". לדבריה, תוך שתי דקות הגיע המניפסט לידי כוחות הביטחון - כך כידוע, זה כבר היה מאוחר מדי. ברנטון טרנט הואשם ברצח כבר ביום שבת והוא צפוי לחזור לבית המשפט ב-5.4, אז סביר להניח שיעמוד בפני אשומים נוספים. בינתיים, המשפחות הכואבות מחכות לקבל את הגופות של יקירי ליבם שאיבדו בטבח הנורא, על מנת להביא אותם במהירות לקבורה כנהוג לפי האסלאם. כל גופות הקורבנות צפויות להשתחרר לידי המשפחות עד ליום רביעי. {title}





תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} לכל התגובות מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן