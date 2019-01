בתחילת ינואר, משטרת פיניקס שבאריזונה חשפה אירוע חמור ביותר שהתרחש במרכז הרפואי האסיינדה הלת'קר (Hacienda HealthCare): על פי הדיווחים בזמנו, ב-29.12.18, מטופלת במצב צמח החלה לפתע לגנוח מכאבים. אחות שהגיעה אליה גילתה שהמטופלת מתחילה ללדת - למרות שאיש לא ידע כלל שהיא בהיריון עד שהתחילו הצירים.

מהר מאוד נתפחה חקירה בנושא, ושוטרים עבדו מסביב לשעון כדי לחקור את כל העובדים ולהבין כיצד מטופלת במצב צמח עם השגחה צמודה נאנסה ונכנסה להיריון מבלי שאיש מהצוות שם לב לכך. המטופלת, בת 29 הנמצאת באותו מרכז רפואי מאז הייתה ילדה, נזקקה לטיפול רפואי מסביב לשעון - ופירוש הדבר הוא שהיו הרבה חשודים פוטנציאליים במעשה האונס, מה גם שאיש לא ידע כמה פעמים נאנסה והאם מדובר באנס אחד או יותר. כעת, לאחר פחות מחודש של חקירות ובדיקות מעבדה, המשטרה הכריזה על מעצר החשוד באונס המטופלת - אח שעבד במקום.

האח, ניית'ן סות'רלנד בן 36, נתפס לאחר שהשוטרים חייבו אותו בצו בית משפט לעבור בדיקת DNA. הבדיקה הגנטית הראתה שסות'רלנד הוא אביו של התינוק של המטופלת, ללא צל של ספק. הוא נעצר מיד והואשם בסעיף אחד של תקיפה מינית ועוד סעיף של התעללות באדם בוגר במצב פגיע, כאשר שופט במחוז מריקופה פסק על ערבות בסך 500,000 דולר שניתן לשלם במזומן בלבד.

