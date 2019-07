בית המשפט במדינת מסצ'וסטס חתם את תיק הרצח המזוויע של נער מקומי עם הרשעתו של חברו לכיתה. על פי הדיווחים של כלי התקשורת בארה"ב, מת'יו בורג'ס (17) הורשע ברצח מדרגה ראשונה של לי מנואל וילוריה-פולינו (16) ונידון למאסר עולם. פרשת הרצח של וילוריה-פולינו זעזעה את תושבי לורנס, אשר בפאתי בוסטון, בשנת 2016. המקרה נחשף בכלי התקשורת לאחר שגופתו המבותרת של הנער נמצאה על ידי עובר אורח שטייל עם כלבו בסמוך לנהר מרימק. הוא נדקר עשרות פעמים בפלג גופו העליון, כפות ידיו נקטעו וראשו נערף. זמן קצר לאחר מכן, בורג'ס נעצר בחשד כי רצח את וילוריה-פולינו – המניע? קנאה. View this post on Instagram A post shared by Case Studies HT (@casestudiesht) on May 12, 2019 at 8:28pm PDT במהלך החקירה נגדו, התברר שבורג'ס סימן את וילוריה-פולינו כמטרה לאחר שהוא ראה אותו מפלרטט עם חברתו לשעבר – לילייני דג'יזוס (18). בחודש אפריל האחרון, דווח כי דג'יזוס העידה בבית המשפט כיצד הנאשם גער בה בקפיטריה של ביה"ס בגלל שדיברה עם וילוריה-פולינו ופלירטטה איתו. לטענתה, הוא כעס כל כך שמנהל התיכון סילק אותו בעצמו ממתחם האוכל. במהלך המשפט הוצגו מספר ראיות נגד בורג'ס, הכוללות הודעות טקסט אלימות שנמצאו בטלפון הנייד שלו, פתק עם "רשימת מטלות" ליום הרצח וסרטון ממצלמות האבטחה בעיר שמציגות כיצד השניים הלכו לכיוון נהר המרימק ביום היעלמותו של וילוריה-פולינו. סנגורו של בורג'ס טען להגנת מרשו כי כל הראיות נסיבתיות ובהיעדר כלי רצח או שרידי DNA שלו על הגופה, אין די חומר להרשעה – אך חבר המושבעים חשב אחרת. בחודש מאי האחרון, חבר המושבעים מצא את בורג'ס אשם ברצח של וילוריה-פולינו. אמש, הגיע גזר הדין. השופטת הלן קנזיאן דנה את הרוצח הצעיר למאסר עולם. למרות זאת, הוא יהיה רשאי להגיש בקשה לחנינה אחרי 30 שנות מאסר בהתאם לחוקי מדינת מסצ'וסטס, שקובעים כי עבריין שנידון למאסר עולם על פשע שבוצע בגיל ההתבגרות רשאי לעתור לוועדת השחרורים אחרי תקופה של 30 שנה בכלא. {title}





תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} לכל התגובות מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן