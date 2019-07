טרגדיה היכתה אתמול בשעות הבוקר, כאשר פעוטה בת שנה וחצי נפלה למותה מקרוז בפורטו ריקו, כאשר סבא שלה ניסה להראות לה את נוף האזור מתוך חלון בקומה ה-11. התאונה קרתה בפורטו ריקו, על ספינת Freedom of the Seas, של חברת ענקית הקרוזים "רויאל קריביאן". על פי הדיווחים בארה"ב, הסבא, סלבטור אנלו, ככל הנראה הושיב את הפעוטה, קלואי, על אדן חלון באזור חדר האוכל על מנת שתראה את הנוף במקום בו הספינה עגנה - סאן חואן. נציג מטעם ביטחון הציבור של פורטו ריקו, אלמר רומן, טען בכלי התקשורת כי בשלב כלשהו, הפעוטה החליקה מידיו של הסב ונפלה מגובה של 45 מטרים על בטון. "שמענו את הצעקות של המשפחות בגלל שהיינו קרובים", אמר אחד הנוסעים שהיה עד לטרגדיה לחדשות ABC. "זה היה בכי של זעקת כאב שלא משתווה לאף בכי אחר". עדים אמרו כי האם, קימברלי שולץ וויגנד, פרצה בצרחות אימה ולא הפסיקה לבכות. Hysterical grandad ‘had to be sedated after dropping granddaughter to her death from cruise ship window’ https://t.co/ntKipGiUr6 — The Sun (@TheSun) July 9, 2019

קלואי הובהלה לבית חולים, אך מותה נקבע זמן קצר לאחר מכן. דובר רשות נמלי פורטו ריקו, חוזה קארמונה, אמר כי גורמים רשמיים חוקרים האם החלון היה פתוח תמיד או אם מישהו פתח אותו, כאשר במקביל המשטרה המקומית פתחה בחקירה ובינתיים מראיינת נוסעים שהיו במקום ועוברת על צילומי האבטחה של האזור -אך לא שם נגמר הסיפור. מייקל ווינקלמן, עורך דין ממיאמי המייצג את משפחת הפעוטה, טוען כי רמון הטעה את הציבור וכי הפעוטה כלל לא החליקה מידיו של הסב בזמן ששיחק עמה על אדן החלון. לפי ווינקלמן, המשפחה כולה הייתה בחדר האוכל כאשר הפעוטה פשוט נפלה מחלון שהיה אמור להיות סגור בצורה מוחלטת למען ביטחון המבלים. A U.S. family's toddler being held by her grandfather by a window plunged from the 11th floor of Royal Caribbean's Freedom of the Seas cruise ship to her death.



Details: https://t.co/p0q2kD4CuA pic.twitter.com/acc6ItLSAz — NBC 6 South Florida (@nbc6) July 8, 2019 סמל נלסון סוטלו החוקר את האירוע מטעם המשטרה המקומית, אמר לכלי התקשורת כי כל משפחת הפעוטה "בהלם", וכי הסב נמצא בחקירה ויישאר יחד עם המשפחה תחת הטריטוריה של ארה"ב עד שחקירת האירוע תסתיים ויתבהר האם מדובר ברשלנות של הסב או רשלנות של חברת הקרוזים. {title}





