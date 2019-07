אב הכריח את בנותיו לשכב איתו - או לגווע ברעב

"לאלוהים יש את התזמון המושלם עבורנו, אז התגנבנו במדרגות אבל הן חרקו. הצלחנו להגיע למטה ולעשות את דרכנו החוצה, אנחנו חופשיות וזה מרגיש טוב" - כך סיפרה למשטרה אחת התאומות לבית משפחת ססקה, לאחר שברחה ב-1 ביולי מביתה יחד עם אחותה וחשפה סיפור התעללות מצמרר. התאומות בנות ה-22 טענו בפני חוקרים כי הן ברחו מבית הוריהן המאמצים, מירקו ורג'ינה ססקה, לאחר שנים של התעללות פיזית ונפשית. בחקירה של השתיים, הן סיפרו כי הוריהם השתייכו לקהילת אנשים אשר מתכוננים לסוף העולם ושגרת חייהם התנהלה כך שבכל בוקר ההורים העירו אותן בחמש וחצי והכריחו אותן לבצע מטלות קשות בחווה. תוך כדי כך, הם אסרו עליהן ליצור קשרים עם אנשים אחרים מחוץ לבית. שוטרים שנכחו בחקירה אמרו כי "זה כמו לנהל שיחה עם ילדה בת 11 או 12" וציינו כי התאומות אפילו מאמינות בסנטה קלאוס ושנראה כי הנתק ביניהן לעולם החיצון גרם לפער עצום בידע שלהן ולאמונות שלהן לגבי התנהלות העולם והחברה. Regina Ceska appearing before court today. Hear about her pre-trial release and its conditions, and what is set for Mirko Ceska at 6pm on @WCTV pic.twitter.com/x9fjTWA56R — Sophia C Hernandez (@SophiaWCTV) July 15, 2019

התאומות סיפרו כי עוד כילדות הן סבלו מהתעללות, וכאשר הזוג ססקה החליטו לאמץ אותן כשהיו בנות 10, הן היו בטוחות שמזלן השתנה לטובה. "חשבנו שכשיאמצו אותנו נהיה חופשיות ונברח מכל זה", דווח כי אמרה אחת מהן. "קיבלנו שמות חדשים, חשבנו שהכל יהיה בסדר". אחת מהן אמרה כי מירקו ורג'ינה היו נחמדים בשנים הראשונות, אבל כשהיא הגיעה לגיל 16 הכל השתנה. "כשמלאו לי 16, אבא שלי התעלל בי ואנס אותי". התאומה השנייה הצהירה כי אותה אנס האב המאמץ מגיל 18, לעתים לעיני האם המאמצת שגם עודדה את ההתעללות והאונס. "היא אמרה 'בנות, זה בסדר הוא בסך הכל מנסה ללמד אתכן", אמרה אחת התאומות על רג'ינה. השתיים סיפרו כי האב הציג עבורן את האונס כאופציה לשכב איתו או להיענש ולגווע ברעב. למרות הטענות הקשות הללו על שנים של אונס, התעללות ובידוד מהעולם, עורך הדין של ההורים, דון פומפרי, טוען כי הנערות המציאו את ההאשמות הללו ושמדובר בנשים שאינן מפותחות לגילן. "ממה שאני הבנתי, מדובר בבנות 22 עם הרבה בעיות", אמר. מירקו ורג'ינה דיווחו לרשויות על היעלמות התאומות ביום בו ברחו. מירקו אמר לחוקרים שלתאומות יש מגבלות וכי הן מפותחות ברמה של ילדות בנות 14 שאינן מסוגלות לטפל בעצמן. עם זאת שוטרים שחקרו את התאומות טוענים כי הם מאמינים לגרסה של השתיים משום שעל גופן ניתן לראות סימנים ברורים להתעללות. עד שפרטי המקרה יתבררו, מירקו (58) ורג'ינה (55), נלקחו למעצר באשמה של עבירות מין, התעללות, הזנחה ועוד. {title}





תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} לכל התגובות מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן