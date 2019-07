*אזהרה: התוכן עלול להיות קשה לצפייה

דיווחים קשים מגיעים מהודו, לאחר שתאונה טרגית בפארק שעשועים גרמה למותם של לפחות 3 מבקרים ופציעתם של עשרות נוספים.

על פי הדיווחים, התקרית הקשה התחוללה אתמול (א') בפארק השעשועים "קנקריה", אשר נמצא בעיר אחמדאבד שבגוג'ראט. אחד המבקרים תיעד במקרה את האסון כאשר צילם מתקן אשר אמור לנדנד מצד לצד את האנשים שנמצאים עליו ואט אט לעלות לגובה רב יותר בכל פעם שהוא עובר צד. בשלב כלשהו ניתן לראות כי עמוד המתקן נשבר בקצה, ולפתע כל האנשים הקשורים לכיסאות המתקן צונחים איתו יחד למטה מגובה של כמעט 20 מטרים.

שניות לאחר מכן, מבקרים שהיו במקום רצו לעבר המתקן וניסו לחלץ במהירות את הפצועים מהכיסאות השבורים. חלקם תיעדו את המראות הקשים.

"המשטרה חוקרת את המקרה, טיפול מתאים ניתן לפצועים", אמר בקצרה ויג'יי נארה, נציג מטעם רשות עיריית אחמדאבד, לסוכנות החדשות ANI.

Gujarat: 3 Dead, Over 15 Injured As Kankaria Adventure Park Ride Breaks Down in Ahmedabad.#Ahmedabad pic.twitter.com/m6NqzZZo2n — Thunder (@MonStorm16) July 14, 2019



Ahmedabad: Balvatika Gate 4 Discovery Ride collapsed in Kankaria , 3 died and 31 people injured pic.twitter.com/l2LWA93KH8 — Aruna Gohil (@ArunaGohil) July 14, 2019



2 killed, dozens injured after amusement park ride SNAPS IN HALF in India (DISTURBING) https://t.co/9d8JFq9Epg pic.twitter.com/FzLTC2RoNQ — Efezinox (@Efezinoxx) July 15, 2019



Ahmedabad: At least two killed, 29 injured as joyride breaks down in Kankaria adventure park https://t.co/tpV6c1LMLJ — MSN India (@msnindia) July 14, 2019



ככל הנראה, על המתקן היו 31 אנשים כאשר מתוכם 29 נפצעו ונזקקו לטיפול רפואי וכאמור, 3 נהרגו. בהודו מחכים שיתפרסמו פרטים נוספים שישפכו אור על האסון ויסבירו כיצד קרה המחדל.