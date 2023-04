בשבוע שעבר, כשישראל השתנקה בתוך גל של אובך, פוסטים ברשתות החברתיות העלו סברות על מקור התופעה. "אני מזמינה את כולנו לא להקשיב למה שאומרים לנו בטלוויזיה אלא לראות את מה שהם עושים במציאות", כתבה גולשת בפייסבוק, והתריעה על "כתבות שמנסות להרגיע ולהרדים אותנו שמדובר בערפל, באובך או בשובל תמים של מטוסים". ואגב מטוסים, כשתושבים במישור החוף דיווחו בתחילת החודש על תנועה חריגה של כלים מנמיכי טוס, היה מי שהזהיר בפייסבוק: "הרבה מטוסים ופסים יעברו מעלינו בימים הקרובים כדי ליצור שרב רעיל ואופק לבן".

התגובות בישראל בשני המקרים הללו – ובכל מקרה אחר שבו תופעות אקלים או אסונות טבע עשו כותרות בשנים האחרונות – מהדהדות חשש מפני מה שמוגדר כהנדסת אקלים, קרי פעילות יזומה וחשאית שגורמת כביכול לשלל אירועים שהציבור תופס כגזירות שמים, תרתי משמע. חששות וחשדות כאלה צפים כמעט בכל פינה בגלובוס, ונראה שהדוגמה הקיצונית ביותר היא תיאוריית קונספירציה שמתפשטת לאחרונה ברשתות החברתיות – ושלפיה רעידות האדמה הקשות שפקדו השנה את טורקיה נגרמו על ידי מתקן מחקר אמריקאי שנבנה באלסקה.

המתקן המדובר, HAARP (High-frequency Active Auroral Research Program), הוקם בשנות ה-90 כחלק מתוכנית מחקר אמריקאית שמטרתה לחקור את השכבות העליונות באטמוספרה, ובין היתר את תופעת הזוהר הצפוני. קיימים פרסומים מדעיים רבים על הניסויים שנערכים בו, אבל הקונספירטורים מתעקשים שהוא משמש להנדסת אקלים, גורם לאסונות טבע ואפילו מסוגל להשפיע על גלי מוח של אנשים. כמו תיאוריות קשר רבות, גם אלו הן שילוב של מדע אמיתי, יישומיים פוטנציאליים – וחרדה גדולה מפניהם.

הנדסת אקלים בפני עצמה, חשוב לומר, אינה תיאוריית קונספירציה אלא תחום מחקר מדעי. "לצד משבר האקלים והתחממות כדור הארץ, יש מדענים הטוענים שאפשר לתקן את האקלים באופן מלאכותי, באמצעים טכנולוגיים", מסביר פרופ' קולין פרייס, ראש מיזם האקלים באוניברסיטת תל אביב. "יש למשל רעיון למקם מראות בחלל, כדי שיחזירו חלק מאנרגיית השמש לחלל. רעיונות נוספים הם לעודד פוטוסינתזה של צמחים באמצעות הכנסת ברזל לאוקיינוס, כדי להפחית את כמות הפחמן הדו-חמצני. מדברים אפילו על לשנות את צבע העננים ללבן יותר או לפזר באטמוספרה חומרים שידמו חלקיקים שמשתחררים בהתפרצות הרי געש, להחזיר חלק מהאור לחלל ולהוריד את הטמפרטורה".

כל אלה הם רעיונות, תיאוריות. אף אחד מהם אינו מיושם כרגע במציאות. "עדיין אין פתרונות קיימים, הכל בשלב של מחקר", אומר פרופ' פרייס. "יש גם בעיות אתיות: מי יהיה אחראי ליישומים? אולי חלק מהמדינות ייפגעו מכך? למשל, אם קירור כדור הארץ ישפיע על התפלגות הגשמים בעולם כך שבמדינות מסוימות יהיה קר יותר אבל לא יהיה גשם, לא יהיה בהן אוכל. חושבים להשתמש בפתרונות כאלו רק במצב של דחיפות ממשית, כמו המסה פתאומית של קרחונים שתעלה את מפלס הים בכל העולם. בכל מקרה, המחקרים שנערכים כיום הם מקומיים ולא בסדר גודל גלובלי".

פתרון אחד שמיושם כבר היום הוא זריעת עננים, שיטה מלאכותית להגברת גשמים. הזריעה מתבצעת על ידי פיזור ממטוסי ריסוס של חומרים המסייעים ליצירת טיפות מים בעננים. אלא שלא מעט אנשים מתבלבלים בין ריסוס של חומרים כמו יודיד הכסף לבין השובלים שמותירים אחריהם מטוסי סילון, וסביב הנושא צצו לא מעט תיאוריות קשר. בין השאר מספרים על "עננים מלאכותיים" שגורמים לנזק בריאותי כדי לפרנס את תעשיית התרופות או, להבדיל, מפזרים חומר הרגעה שמעודד צייתנות ציבורית.

תיאוריית קונספירציה אחת בנושא התפתחה סביב איראן. במקרה זה לא מדובר בשיח ברשתות החברתיות, אלא בתיאוריה שהשמיע בכיר ברפובליקה האיסלאמית. "ישראל ומדינה נוספת פועלות כדי לגרום לכך שהעננים בשמי איראן לא ימטירו גשם", אמר גולאם רזה ג'לאלי, בכיר במשמרות המהפכה, בנאום שנשא ב-2018 בעקבות בצורת קשה שפקדה את איראן. ג'לאלי למעשה תקף את ישראל ואת איחוד האמירויות, מדינה שמובילה פרויקט שאפתני לזריעת עננים.

"אנשי הקונספירציה בטוחים שיש בעיה ושאנחנו מסתירים דברים, אבל השיח על 'עננים ממטוסים' שמנסים כביכול להרעיל את הציבור – הוא מתייחס למעשה לשובל של מטוס הסילון, שהוא פשוט גבישי קרח שנוצרים בגלל שהאוויר כל כך קר בגובה הזה", מחדד פרופ' פרייס.

People seriously believe planes have always left contrails like this…..



Wake up please people. #CHEMTRAİLS #chemtrail #GeoEngineering #HAARP pic.twitter.com/2fEI4R0TZK