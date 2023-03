ילדה בת 13 מרוסיה הורחקה מאביה והועברה לבית יתומים, אחרי שציירה בבית ספרה ציור שמבקר את הלחימה של כוחות הצבא באוקראינה. מאשה מוסקלבה נראתה בפעם האחרונה ב-1 במרץ, אז אנשי כוחות הביטחון הרוסים לקחו את אביה, אלכסיי מוסקלב בן ה-53, לחקירה בגין ביזוי הצבא. בתו נלקחה מאז לבית יתומים והקשר איתה נותק לחלוטין.

הפרשה התפוצצה לאחר שאלכסיי פרסם ברשת תמונה של בתו מחזיקה בציור שהכינה בבית ספרה. על הדף אפשר לראות אם עומדת ליד דגל אוקראינה ומגוננת על בתה מפני טילים שמתעופפים מעל דגל רוסיה – עליו צוין: "לא למלחמה". מעל התמונה אלכסיי כתב: "אני מתנגד למלחמה".

A lawsuit was filed against the father of Masha Moskaleva to restrict his parental rights & put her in an orphanage because she drew an anti-war picture in school & her father was arrested for making anti-war statements on social media.

Alexei Moskalev faces up to 3 years in jail pic.twitter.com/08TxZTUY3G — Mikhail Khodorkovsky (English) (@mbk_center) March 13, 2023

Almost 55k people (at the time I’m tweeting this) have signed a petition demanding the return of Masha Moskaleva to her father. The 13-year-old girl was placed in an orphanage after her dad was prosecuted because she made an anti-war drawing in school. https://t.co/3x8StK9pTm — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) March 8, 2023

אליאונה אגפונובה, מארגון זכויות האדם OVD-Info, המסייע לאב למצוא את בתו, טוענת שהמורה לאומנות של מאשה סיפרה למנהל בית הספר על הציור, והוא דיווח על כך למשטרה בעיר יפרמוב – השוכנת כ-320 ק"מ דרומית למוסקבה. יום למחרת, קציני משטרה חיכו בכניסה לביה"ס.

"שוטרים המתינו למאשה בכניסה לבית הספר ודרשו מכל התלמידים למסור את שמותיהם", סיפר אלכסיי. "בתי הבינה מיד מה קרה והצליחה לחמוק מהם אחרי שמסרה שם אחר. היא רצה הביתה ואמרה לי: 'אבא, שוטרים כמעט עצרו אותי כי ציירתי ציור'. היא הייתה מבוהלת מאוד. הבטחתי לה שאני אבוא איתה לבית הספר ואחכה לה עד שתסיים". יממה אחרי ששוטרים חיכו בכניסה למוסד החינוכי, אלכסיי נעצר ונחקר על ידי הרשויות. "הם השתמשו באלימות קשה מאוד ושלחו את מאשה לבית יתומים", ציין אלכסיי. "הם אמרו לי שאני לא יודע לחנך אותה".

Here is our translation of the interview with Masha Moskaleva, conducted by the local activist Elena Agafonova. Shortly after the interview, the 12-year-old girl was taken to an unspecified orphanage for her anti-war drawing. pic.twitter.com/FWxFCjKJgh — OVD-Info English (@ovdinfo_en) March 2, 2023

האב היחידני נשלח למעצר בית ונאסר עליו לתקשר עם אנשים אחרים. אגפונובה סיפרה שמאשה נראתה בפעם האחרונה ב-1 במרץ ונכון לעכשיו, אף אחד לא יודע לאן היא נשלחה או מה קרה לה. "יצרתי קשר עם בית היתומים והם לא מוכנים לתת לי להיכנס", ציינה אגפונובה. "ב-6 במרץ דאגתי שיעבירו לה טלפון נייד, אבל היא לא התקשרה אליי ולא הצלחתי ליצור איתה קשר".

מאז פלישת הצבא הרוסי לאוקראינה, חל איסור על תושבי המדינה להטיל ביקורת על הכוחות או על הלחימה. על פי ההערכות של OVD-Info, יותר מ-500 ילדים ובני נוער נעצרו בגין ביזוי הצבא ולפחות 19 אנשי חינוך פוטרו מתפקידם בגלל עברות דומות.