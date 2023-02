אחות מבית ספר תיכון במדינת מיזורי, ארה"ב, נעצרה בחשד שקיימה יחסי מין עם תלמיד. קנדיס ג'ונסון בת ה-26 נעצרה בימים האחרונים על ידי משטרת העיר קנט (Kennet) בעקבות תלונה מהוריו של הקורבן בן ה-15. על פי החשד, השניים קיימו יחסי מין לפחות 12 פעמים ואף שלחו זה לזו תמונות אינטימיות.

ממצאי חקירת המשטרה חשפו שמערכת היחסים בין האחות והתלמיד החלה באוקטובר 2022. השניים קיימו יחסי מין במשרדה של ג'ונסון בבית הספר התיכון העירוני, כמו גם במקומות אחרים במוסד החינוכי.

