רשויות החוק במדינת אורגון אישרו לפרסם את זהותו של החשוד העיקרי ברצח של ארבע נשים מתחילת השנה. ג'סי לי קלהון (38) הוא האיש שעל פי החשד קשור לרצח של ברידג'ט וובסטר, קריסטין סמית', אשלי ריל וצ'ריטי פרי – שגופותיהן נמצאו באזור פורטלנד מאז חודש פברואר.

גורמים המעורים בפרטי החקירה סיפרו לכלי התקשורת האמריקאים שקלהון הוא עבריין מוכר למשטרה, ואפילו ריצה עונש מאסר בגין סדרת הרשעות – כולל פריצה, החזקה של רכב גנוב, תקיפה של שוטר, תקיפה של כלב משטרתי ועוד.

קלהון נידון ל-3 שנות מאסר בשנת 2019 ויצא לחופשי שנה לאחר מכן, כאשר המושלת קייט בראון שחררה 1,000 אסירים באורגון בשיא התפרצות הקורונה. בראון ציינה בהחלטתה שהסכימה לקצר את עונשו של קלהון לאחר שזה סייע לרשויות לכבות שריפות שפרצו ברחבי המדינה.

