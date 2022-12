אירוע מטלטל בדרום קליפורניה: אישה בשנות ה-30 לחייה מואשמת ברצח של אביה החורג. ג'ייד ג'אנקס חשודה בכך שסיממה את תומאס מרימן בן ה-64 ואז חנקה אותו למוות - הסיבה? הוא החזיק תמונות עירום שלה על המחשב האישי שלו.

ממצאי חקירת המשטרה חשפו כי במהלך דצמבר 2020, בת ה-39 ניקתה את ביתו של הקורבן. אז, למרבה תדהמתה, היא גילתה שהוא מחזיק בתמונות עירום שלה - ואחת מהן אפילו הוצגה על מסך המחשב שלו. על פי החשד, ג'אנקס סיממה את מרימן בעקבות הגילוי המטריד וחנקה אותו למוות עם שקית ניילון. גופתו נמצאה נמצאה בביתו מתחת לערמת אשפה במהלך בדיקה של רשויות הרווחה במקום.

San Diego interior designer Jade Janks accused of killing stepdad over nude photo pic.twitter.com/WPAG9q26nQ — DTN NEWS (@DTNNEWUpdates) December 10, 2022

מרימן ואמה של ג'אנקס היו נשואים למשך תקופה, אולם בסופו של דבר התגרשו בשנת 2008 לאחר שאמה דיווחה על התעללות מצידו. החשודה מכחישה עד כה את כל המעשים המיוחסים לה, אך מקורביה מספרים שהיא "הוטרדה עד עומקי נשמתה" מגילוי תמונות העירום שלה על המחשב של מרימן.

מארק קרלוס, סנגורה של ג'אנקס, הגיב לפרשה ואמר שמרימן מת עקב התדרדרות מצבו הבריאותי. מעבר לזה, הוא טען שבן ה-64 נטל "קוקטייל תרופות וכדורי שינה" בלילה שלפני מותו. "תשאלו כל מומחה לרפואה משפטית והוא יגיד לכם שתומאס לא מת מחנק - הראיות לא תומכות בכך", ציין. "ג'ייד אהבה את אביה החורג, והוא אהב אותה. לצערנו, הוא היה אדם בעייתי והוא אהב אותה בדרכים שונות". בינתיים, חורחה דל פורטילו, סגן התובע המחוזי, טען: "זה לא היה מקרי. זה היה רצח מתוכנן".

ממצאים נוספים מחקירת האירוע חשפו שג'אנקס שלחה הודעות לכמה מחבריה בנוגע לפשע שביצעה. "אני לא יכולה להרים אותו לבד", כתבה באחת ההודעות. "אני לא יכולה לשים אותו חי בתא המטען שלי", כתבה באחרת והוסיפה, "אני עומדת לתת לו מכה בראש, כי הוא עומד להתעורר".

Jade Janks pleads not-guilty to murdering her step-father. She remains at liberty on bail, and will turn 38 next month. See full story and updates here. https://t.co/PiMRZk3yP9 pic.twitter.com/dDPSx0FZ9k — Eva Knott (@EvaKnott) September 2, 2021

אדם סיפליאק, אחד מעדי המפתח בחקירה וחבר של ג'אנקס, סיפר לחוקרים שהגיע לביתה לאחר שאמרה לו שהיא צריכה עזרה להוציא את מרימן מביתה - אחרי שלטענתה איבד את הכרתו מנטילת כדורים. למרות זאת, הוא גילה בזירה שבן ה-64 מת והיא בעצם צריכה שהוא יסייע לה להיפטר מהגופה.

סיפליאק אמר שאין לו שום כוונה לשתף איתה פעולה וביום למחרת, הלך למשטרה לדווח על מה שקרה. ליסה ברנן, הבלשית הראשית בתיק, אמרה השבוע בבית המשפט: "גב' ג'אנקס אמרה למר סיפליאק שהיא הרגה את אביה החורג והתוודתה 'חנקתי אותו עם שקית'. היא גם אמרה שהיא נתנה לו סמים".

ג'אנקס נעצרה על מעשיה, אך מאז שוחררה בערבות של מיליון דולר. שחרורה אושר למרות ההתנגדות של משרד התובע הכללי, שטען שהנאשמת עשויה לברוח מהמדינה. במידה והיא תורשע במעשיה, בית המשפט עשוי להטיל עליה מאסר עולם.