גופותיהם של שני גברים צעירים נמצאו בתחתית מטוס במהלך בדיקת תחזוקה בנמל תעופה בבוגוטה – בירת קולומביה. נציגים של חברת התעופה אוויאנקה (Avianca) – חברת לואו קוסט קולומביאנית – מצאו את הגופות ביום שישי בערב ומסרו את הפרטים למשרד התובע הכללי של קולומביה.

"גופותיהם של שני אנשים התגלו בתחתית מטוס במהלך בדיקת תחזוקה בשדה התעופה 'אל דוראדו'", נמסר בהצהרה מחברת אוויאנקה. המטוס הגיע לשדה התעופה אחרי טיסה מהעיר סנטיאגו, צ'ילה. למרות זאת, הסברה הרווחת היא ששני הקורבנות היו בכלל תושבים של הרפובליקה הדומיניקנית.

