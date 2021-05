המדינה שידעה כל כך הרבה הפגנות אלימות שוב יוצאת אל הרחובות לאחר שהממשלה הקולומביאנית רצתה לעביר רפורמת מס חדשה שהכעיסה את התושבים. אתמול שוב יצאו ההמונים בהפגנות אלימות כנגד הממשל לאחר שבחמשת הימים האחרונים נהרגו מעל 19 בני אדם ונפצעו מעל 800 במחאות אלימות בין המפגינים לכוחות הביטחון. בנוסף, 431 נעצרו והממשלה נאלצה לשלוח את כוחות הצבא באזורים היותר בעייתים במדינה, מה שרק הלהיט את הרוחות עוד יותר.

אוולין דיאז ארגה, קולמביאנית שהתגוררה בישראל בעבר, מספרת כי התקשורת המקומית לא מציגה את הסיפור המלא בכלל ורוב העדויות הקשות לא יוצאות אל אוויר העולם: "מאז יום חמישי הם התחילו לפזר את ההפגנות בצורה מאוד אלימה, יש עדויות על הרג רב של צעירים", היא אומרת בשיחה עם mako, "המון נפגעו מירי בעיינים, המון צעירות שמספרות שנעצרו ונאנסו ע"י שוטרים לפיזור הפגנות".

עוד מספרת אוולין על המצב הקשה של התושבים: "בכמה מוקדים כמו קאלי, פריירה ואי באגה מנתקים את החשמל והמים הזורמים בלילות. המשטרה נכנסת לשכונות ויורה גז מדמיע לתוך בתים - זה הופך לשדה קרב של ממש. כמה סלבריטאים מקומיים עולים ללייב ברשתות החברתיות ממוקדי ההפגנות כדי להציג את האלימות ומעל מאה אלף איש צופים בטבח בשידור ישיר, השמועה אומרת שיחשיכו גם את האינטרנט בגלל זה. יש אלימות משטרתית בקנה מידה שלא תתואר אבל התקשורת המקומית לא מדברת על הכמות האמיתית של המתים. כמות הנעדרים היא עצומה, השוטרים לפיזור הפגנות פשוט חוטפים צעירים מהרחובות, ואמהות מסתובבות מתחנת משטרה אחת לשנייה ולא מוצאות את הילדים. הם פשוט טובחים באנשים".

tw // police brutality



In Colombia, unarmed protesters are being killed by the police for daring to oppose the tax increases and totalitarian neoliberal law.#SOSColombia

pic.twitter.com/623sENe9WC — rei 3 days follow limit (@feverddeonu) May 5, 2021

הכול החל ב-15 באפריל, כאשר הממשלה הציגה רפורמת מס חדשה כדי לנסות להתאושש מהמיתון הכלכלי שהביאה מגפת הקורונה. אך מהר מאוד הרפורמה נתקלה בהתנגדות ציבורית. הדרישה להעלות את המע"מ על שירותים ומצרכים בסיסיים כמו חלב, ביצים, קפה ואפילו על הוצאות קבורה, בנוסף גם העלאת מיסים על עסקים ואזרחים שמרוויחים מעל 684 דולר בחודש, הפילה את רב הנטל על מעמד הביניים, מה שהצית גל מחאה עצום.

In the state of Columbia the fascist government has killed more then 19 protestors. Many of these protestors are people are fighting for there lives to make Columbia a country worth living in midst this violence. Solidarity to the brave people of Colombia pic.twitter.com/y8Xj331nzn — Henry Ouzounyan (@anubishouse223) May 5, 2021

המחאות החלו בשקט יחסי אך התדרדרו מהר מאוד למחאות אלימות ולעימות עם כוחות הביטחון. שר הביטחון המקומי דייגו מולאנו טען שהמחאות ממומנות, מאורגנות ומתוכננות ע"י מתנגדי ה-FARC (ארגון טרור מארקסיסטי שחתם לפני חמש שנים על הסכם שלום עם הממשל) ופעילי ה-ELN (ארגון גרילה וטרור מרקסיסטי). אך בפועל ניתן לראות במגוון סרטונים שעלו לרשתות החברתיות שהאלימות מתודלקת היטב ע"י כוחות ביטחון רכובים על אופנועים שעוברים בין מפגינים ותוקפים אותם.

הנשיא דוקה, ששיעורי התמיכה בו צנחו ל-33% בלבד, גינה את ה"ונדליזם" של המפגינים בזמן שהמדינה מתמודדת עם גל שני של הקורונה. למרות התפשטות הנגיף, עשרות בני אדם מחו בבירה בוגוטה ובערים המכרזיות מדיין, קאלי וברנקייה.

לאור המחאות הגוברות, הנשיא איוון דוקה החליט למשוך את הצעת החוק ולנסח הצעה חדשה ומרוככת. ביום שני שר האוצר שלו אלברטו קארסקילה התפטר מתפקידו והצהיר כי המשך כהונתו "תקשה על האפשרות להגיע להסכמה כללית מהירה בנושא רפורמה כזו או אחרת" ומהר מאוד הוחלף ע"י חוזה מנואל רסטרפו, מי שהיה שר המסחר לשעבר.

למרות משיכת החוק, שהמפגינים טענו שיהפוך את קולומביה לענייה יותר במהלך ההתמודדות עם הקורונה, ארגון גג של קבוצות מחאה קרא להמשיך במחאות גם היום: "האנשים ברחובות דורשים הרבה יותר מביטול החוק" נכתב בהצהרה שלהם.

#Colombia: Celebrities & international groups call attention to Colombia's deadly protests.#SOSColombiaDDHH#NosEstanMatando#SOSColombiaEnDictadura#ColombiaEnAlertaRoja#SOSColombiaNosEstanMatando#ColombiaSOS#ColombiaResiste pic.twitter.com/wkJQl1mREg — Abolishing Poverty #YangGang (@stevechacha) May 4, 2021

ארגוני זכויות אדם מקומיים טוענים שנרשמו 940 מקרים של אלימות משטרתית כלפי מפגינים והם חוקרים שמונה מקרי מוות ע"י שוטרים. בנוסף, גם ארגון זכויות האדם של האו"ם התערב בנושא ואמר שהוא מודאג מאוד מהאלימות באזור קאלי והאשים את כוחות הביטחון בשימוש בכוח מופרז. במיוחד הביעו זעזעו מתיעודים ברחבי הרשת בהם נראים שוטרים יורים על מפגינים. מרטה הורטאנדו, הדוברת של משרד הנציב העליון של האו"ם לזכויות האדם, סיפרה שהם קיבלו תלונות על פגיעה ואיומים על פעילי זכויות אדם: "קיבלנו פניות ויש לנו גם עדויות על שימוש מופרז בכוח של שוטרים שירו תחמושת חיה, הכו ואף עצרו מפגינים".

The government is killing us,the media are censoring us so that other countries don’t see the reality.The police is killing everyone, they are removing the WI-FI. Colombia has a narco-paramilitary government. WE NEED HELP, THIS IS A WAR.This is a DICTATORSHIP #SOSColombia pic.twitter.com/ozvGlqG5LS — Dayanna (@LadyGagaswife03) May 5, 2021

MORE UPDATES ABOUT POLICE BRUTALITY pic.twitter.com/PXnBh4LW13 — juan (@evermorare) May 5, 2021

מהצד שני, המשטרה טוענת כי במקרים רבים היו אלה השוטרים אשר הותקפו בזמן שניסו למנוע מעשי פשע כמו בזיזה מחנויות והצתת אוטובוסים. לטענתם, מאות שוטרים נפגעו ואחד אפילו נהרג בזמן ההפגנות.