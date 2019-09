"יש המון אנשים שחוו דברים דומים למה שאני ואשתי חווינו, אם כי לא סביר שלכולם יקרה את מה שקרה לנו": מארק ג'ררדוט, בן 51 ממדינת דלוור, התראיין לאחרונה לכלי התקשורת וסיפר על ההחלטה שלו לכתוב טיוטא לספר הנוגע להשתלשלות האירועים שהובילו את אשתו לרצוח את המאהבת שלו ולשים קץ לחייה.

התקרית התחוללה לפני כשנה וחצי, לאחר שבני הזוג עברו ממדינת פנסילבניה לביתם החדש בדלוור. זה קרה זמן קצר אחרי שג'נייר, בת ה-48, איבדה את מקום עבודתה ובעלה החל לפתח מערכת יחסים עם מרדית' צ'פמן - אישה שצעירה ממנו ב-18 שנים. הרומן התגלה לאחר עימות בין בני הזוג ובסופו של דבר, הוביל לגירושין שלהם. לטענתו של מארק, ג'נייר קיבלה את המצב ברוגע בהתחלה, אבל אז הכל השתנה כאשר היא החלה לשלוח לו הודעות מאיימות. ערב אחד, היא עשתה את דרכה אל ביתה של צ'פמן כשהיא חמושה באקדח.

