אב בן 40 מאוקלהומה חשוד בכך שחטף את שני בנותיו הקטנות וניסה להימלט יחד איתן מהמדינה, זאת לאחר שרצח לכאורה את שני בניו האחרים. משטרת קנזס הוציאה התראת חטיפת ילדים (התראת "אמבר") ביום שבת אחר הצהריים לאחר ששני הבנים, בגילאי 11 ו-14, נמצאו ללא רוח חיים בבית המשפחה, ואילו אמם נחשבת נעדרת.

לא ברור מה גרם לדונלד ריי ג׳קסון ג׳וניור לרצוח את שני ילדיו הבכורים, וגם מקום הימצאותה של אם המשפחה אינו ידוע, אבל האב חטף את שתי בנותיו, נורה ג׳קסון בת ה-7 ואוון ג׳קסון בת ה-3, והחל לנסוע מאזור לבנסוורת׳ צפונה לכיוון מדינת קנזס, משך כ-800 קילומטרים. נהג משאית ששמע את תיאור הרכב של ג׳קסון ברדיו, התקשר לרשויות והודיע להן על מיקומו המדוייק כשהבחין בו בדרכים.

Girls, 3 and 7, 'kidnapped from home' after two boys found dead as father held https://t.co/HeKew6z0WT — Jan Thomson (@JanThomson1) October 25, 2020

במקביל, אחד מפקחי הכביש המהיר באוקלהומה שמע את התיאור וזיהה את רכבו של ג׳קסון שעצר לתדלק. שני פקחים החלו לנסוע לאיזור בזמן שאחד מהשוטרים המקומיים הבחין ברכב עובר והחל לנסוע מאחוריו ולהדליק את אורות הניידת.

ג׳קסון המשיך לנסוע מעט אך עצר אחר היציאה מהכביש המהיר, שם נתבקש לצאת מרכבו ונעצר. שתי דקות לאחר מכן הגיעו גם הפקחים וסייעו לשוטר במעצר. שתי הבנות הקטנות שהיו יחד איתו ברכב נמצאו בריאות ושלמות והוחזרו לחיק משפחתן. פרטים נוספים בפרשה עדיין אינם ידועים נכון לרגע זה.