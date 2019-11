"הוא היה אומר לילדים שהם חיות והוא היה מתעלל בהם כמו חיות. הוא היה אומר להם שהסיבה היחידה שהם עדיין בחיים היא בגלל אמא שלהם. אחרת, הוא כבר מזמן היה הורג אותם. הוא היה מכה אותם עד שאני הייתי מתערבת. זאת הייתה תקופה איומה": אלו דבריה של רוזלין מקגיניס, אשר התייחסה לאחרונה לחיים בצלו של הנרי פיאט – אביה החורג שחטף אותה מאמה, כפה עליה להתחתן איתו ואנס אותה באכזריות. מקגיניס, כיום בת 33, נחטפה בשנת 1997 על ידי פיאט – אביה החורג. הוא אסף אותה מבית ספרה ולקח אותה בניגוד לרצונה למקסיקו ושם ביצע בה את זממו. היא הייתה שבויה שלו קרוב ל-20 שנה וילדה לו 9 ילדים (אשר אחד מהם לא שרד). בשנת 2016, היא הצליחה להימלט בעזרתם של בני זוג אמריקאים שנקלעו לדרכה במקסיקו. כעת, היא נחשפת ומספרת הכל על אותו מפגש גורלי. Rosalynn McGinnis with Henri Piette pictures,accused of raping his underage stepdaughter, marrying her https://t.co/EJ6mSeCH2A pic.twitter.com/l0E98W7V0b — infowe (@infowe) October 8, 2017 "היינו בחנות ירקות, הנרי, אני והילדים", אמרה בריאיון לתוכנית של ד"ר אוז. "בני הזוג עמדו מאחורינו. היה חסר לנו כסף לחשבון, אז הם שילמו לנו על המצרכים. לאחר מכן, הם שאלו אותי איפה אנחנו גרים, משם זה התחיל". לטענתה, הנרי חשד בבני הזוג מלכתחילה והכריח את מקגיניס וילדיה לעבור איתו למאהל מאולתר – אבל בני הזוג הצליחו למצוא אותם. מקגיניס ממשיכה: "הם גילו לאן עברנו ואמרו שהם יודעים שמשהו לא בסדר. הם אמרו לי שאם אנחנו רוצים לברוח, אז הם יעזרו לנו". בסופו של דבר, בני הזוג עזרו לרוזלין לקחת את ילדיה לעיר אחרת ושם, היא יצרה קשר עם המרכז הארצי לילדים נעדרים ומנוצלים (NCMEC) והשגרירות האמריקאית במקסיקו. Stepfather Heinous #Crime: federal grand jury in #Oklahoma has indicted a 63 yr pervert stepfather Henri Michelle Piette kidnapping his stepdaughter Rosalyn Michelle McGinnis and holding her captive for 19 years in Mexico and elsewhere, during which time fathered 9 children pic.twitter.com/0TwUvn67PX — BeeNewsDaily (@BeeNewsDaily) December 15, 2017 A WOMAN who was snatched by her stepfather when she was 11, taken to Mexico and gave birth to eight of his children has recalled the moment the was rescued.



Rosalynn McGinnis was abducted by Henri Piette in 1997 from her school in Oklahoma in retaliatio… https://t.co/DRKc8HptF3 pic.twitter.com/6MhkujXy7n — Newsypeople (@newsypeople) November 19, 2019 מקגיניס נזכרת ביום שבו היא לקחה את ילדיה (המבוגר ביניהם רק בן 14) מאותו מאהל מאולתר ונמלטה מפיאט. לטענתה, רק אחרי שהם הצליחו לחצות את הגבול בבטחה לארה"ב היא סיפרה להם את כל האמת על העבר שלה ומה הקשר האמיתי שלה לאביהם. "הם לא ידעו כלום", היא סיפרה. "הם היו המומים לחלוטין. הם עברו הרבה, במיוחד הילדים הגדולים יותר". היא מוסיפה: "לא סיפרתי לילדי עד לאותו רגע כי רציתי לחסוך מהם את הכאב. לא רציתי שהם ידעו כמה הוא פגע בי עד לאותו רגע. לא רציתי שהם יתבגרו בידיעה הזאת". פיאט הורשע בחודש יוני האחרון בחטיפה ועדיין ממתין למתן הדין בנוגע לסעיפי האונס שהוא מואשם בהם. עד היום, הוא ממשיך לטעון כי יחסי המין ביניהם היו בהסכמה וכופר בהאשמות המיוחסות לו. {title}





