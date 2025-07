משטרת מדינת קרנאטקה, דרום הודו, חשפה השבוע תגלית יוצאת דופן. במהלך סיור שגרתי בגבעות רמטירטה, שבאזור עיירת החוף גוקארנה, אישה ושתי בנותיה הקטנות נמצאו במערה בלב יער עבות. לפי ממצאי החקירה, בנות המשפחה חיו במקום במשך שבע שנים, מבלי שהקהילה המקומית ידעה על כך.

האם, נינה קוטינה בת ה-40, היא אזרחית רוסיה שהגיעה להודו עם ויזת עסקים שפג תוקפה באפריל 2017. לאחר שיצאה מהודו לנפאל, היא חזרה בספטמבר 2018 – ומאז נעלמה מהעין הציבורית.

