נהג משאית אמריקאי נידון לחיות את שארית ימי חייו מאחורי הסורגים, לאחר שהוגדר האחראי לתאונת שרשרת קטלנית והורשע בעשרות סעיפי אישום. באפריל 2019, רוגל אגילרה-מדרוס בן ה-25 התנגש עם משאית הסמי-טריילר שלו ב-24 רכבים על כביש מהיר בקולורדו, וגרם למותם של 4 בני אדם. כעת, הוא נידון לרצות 110 שנות מאסר על מעשיו.

גזר הדין החמור ניתן לאחר שמדרוס הורשע ב-42 סעיפי אישום, כולל הריגה באמצעות כלי רכב, תקיפה בדרגה ראשונה ונהיגה פורעת. על פי החוק המקומי, במידה ונאשם מורשע בפשע כלשהו השופט מחויב לגזור עליו את העונש המינימלי – בלי קשר לנסיבות המקרה.

גזר דינו של מדרוס זעזע מאז רבים בארה"ב, במיוחד לאור העובדה שהוא לא נמצא שיכור או תחת השפעת סמים בזמן התקרית. למעשה, נהג המשאית טוען עד היום כי התאונה נגרמה כתוצאה מתקלה במערכת הבלמים של כלי הרכב. למרות זאת, השופט ברוס ג'ונס גזר עליו את המאסר הממושך, תוך כדי שהוא מתנצל ואומר: "הידיים שלי כבולות".

Cuban immigrant Rogel Lazaro Aguilera-Mederos said he was "working for a better future for my family." Sad, tragic case all the way around. pic.twitter.com/fnUOtnrXPg