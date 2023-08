אב מטקסס מצא את גופת בתו בת ה-11 שרועה מתחת למיטתו, שעות ספורות אחרי שזו התקשרה לעדכן אותו שיש "אדם זר שדופק בדלת". כרמלו גונזלס, תושב פסדינה בן 32, סיפר לחברת החדשות Fox 26 שהוא הגיע לעבודה ביום שבת שעבר בסביבות השעה 10:00 וזמן קצר לאחר מכן, קיבל את ההודעה המבוהלת מבתו – מריה. "אמרתי לה 'הרגע הגעתי לעבודה. אל תפתחי את הדלת', והיא ענתה לי 'אני במיטה שלי'", סיפר גונזלס.

ג'וש ברוגר, מפקד תחנת המשטרה בפסדינה, ששוכנת מזרחית ליוסטון, סיפר לכלי התקשורת האמריקאים שהאב ביקש משכנים לבדוק מה מצבה של הילדה אחרי שלא הצליח ליצור איתה קשר. הדודה והדוד של בת ה-11 אז הגיעו לדירה ומצאו את הדלת פתוחה לרווחה, בלי שום סימן לילדה.

Father finds 11-year-old daughter under bed unresponsive and Pasadena detectives are asking if anyone has information on this case to contact them. https://t.co/zhH5bIyDLT