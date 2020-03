מקרה התעללות מזעזע בדרום קרוליינה: ריצ׳רד סמית׳ בן ה-41, נשלח ביום רביעי האחרון לכלא ללא פחות מ-775 שנים לאחר שנמצא אשם במספר סעיפים של התעללות מינית על ידי הורה או אפוטרופוס רשמי. לפי כתב האישום, סמית׳ וארוסתו, רוזאנה תומפסון בת ה-46, צילמו את עצמם בזמן שהם תוקפים מינית את נכדתה התינוקת של תומפסון כאשר גרו בצ׳רלסטון בפברואר 2015. תומפסון עצמה אמורה לעמוד למשפט בגין אותם האישומים כמו של ארוסה, בתוספת סעיף של גילוי עריות.

״אני חושב שאתה אחד מהאנשים הכי רעים שאי פעם פגשתי״, אמר השופט לסמית׳ בזמן הקראת פסק הדין. במהלך המשפט נאלצו המושבעים לצפות בקליפים שצילמו סמית׳ ותומפסון, כאשר לפי הדיווחים אחד מהם החל לבכות. התובעת שייצגה את משפחת הקורבן כינתה את סמית בשם ״מפלצת״: ״הדברים שהוא עשה לילדה הזו הם הדברים שמהם עשויים סיוטים״, אמרה.

Kanawha Circuit Judge Tera Salango sentenced Richard Smith II, 41, to a minimum of 205 years in prison after a jury found Smith guilty, -- @jj_severino writeshttps://t.co/AQeVTSPQCk