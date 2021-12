"משהו מאוד לא בסדר עובר על הבן שלנו ואנחנו מנסים להבין מה": בני משפחתו של הצעיר שנעצר בשטחי טירת וינדזור מגיבים לראשונה לפרשה. ג'סוואנט סינג צ'יל, החשוד בן ה-19, נתפס בשטחי מעונה של המלכה אליזבת' ה-2 כשברשותו רובה חיצים. כחצי שעה לפני מעצרו, עלה לחשבון הסנאפצ'אט של החשוד סרטון ובו הוא מאיים להרוג את מלכת אנגליה.

"אני מצטער על מה שעשיתי ועל מה שאני מתכוון לעשות", אמר צ'יל בסרטון. "אני מתכוון להתנקש במלכה אליזבת' ממשפחת המלוכה. זוהי נקמה עבור כל אלו שמתו בטבח ג'אליאנוואלה באג ב-1919. זה עבור כל אלה שנהרגו והושפלו בגלל הגזע שלהם".

