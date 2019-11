בינואר 2017, באחד ממרכזי הקניות העמוסים והגדולים ביותר בסידני, אוסטרליה - בו למעלה מ-20 מיליון אנשים מבקרים מידי שנה, נמצאה גופתו של ברנרד גור בן ה-71. גור נעלם שלושה שבועות לפני כן וגם אחרי שגופתו נמצאה, איש לא היה בטוח מה עלה בגורלו - עד עכשיו.

חקירה שנפתחה על מותו הביזארי חשפה בעזרת מצלמות האבטחה, שגור נכנס לחדר המדרגות של מרכז הקניות, ולא הצליח למצוא את היציאה. הדלת דרכה עבר גור מהחלק הפנימי של הקניון לחדר המדרגות, לא נפתחה מבפנים ולכן הוא לא היה מסוגל לחזור על עקבותיו.

"אין עוד תיעוד ממצלמות האבטחה של ברנרד לאחר שהוא נכנס למדרגות החירום", אמרה אנה מיטשלמור בעדותה בבית המשפט ביום שני האחרון. גופתו של גור נמצאה לאחר שלושה שבועות, כאשר איש אחזקה הגיע למקום ונתקל בגופתו, שהייתה שרועה בתנוחה מוזרה על הרצפה. לידו היה רק כיסא.

מחומר החקירה שמתפרסם כעת, עולה כי מומחים טוענים שככל הנראה גור שרד במשך שבועיים, כלוא בין קירות הבטון ללא יכולת לקרוא לעזרה. לאחר זמן זה, נחלשו כוחותיו ובסופו של דבר הוא מצא את מותו. "נראה שהוא ישב על הכסא שנמצא ליד גופתו, ובשלב כלשהו הוא נפל קדימה", אמרה מיטשלמור. לדברי המומחים, קרוב לוודאי שברגעיו האחרונים הוא ישב על הכסא אותו מצא איש האחזקה, עד שנפל ממנו ומת.

