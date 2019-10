חופשה של שני תיירים בריטים באוסטרליה הפכה לסיוט לאחר שהם הותקפו על ידי טורף ימי. כלי התקשורת בממלכה פרסמו בשעות האחרונות כי אליסטר רדון (28) ודני מגס (22) הותקפו על ידי כריש במהלך סיור צלילה בצפון קווינסלנד – המבוגר ביניהם התמודד עם פציעת קטיעה. טרייסי איסטוויק, דוברת שירות ההצלה של קווינסלנד, התייחסה לתקרית בהודעה לכלי התקשורת. לטענתה, הכריש תקף קודם את מגס, אשר ננשך בשוק והתמודד עם אובדן דם. לאחר מכן, רדון הותקף על ידי הכריש ואיבד את כף רגלו הימנית. First pictures of British men attacked by shark while snorkeling https://t.co/Sbsp0U3QrQ pic.twitter.com/IpzmOSWTYV — Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) October 29, 2019 שני התיירים הועמסו בחזרה על הסירה עמה הגיעו לנקודת הצלילה, שם פראמדיק ומגישי עזרה ראשונה הניחו להם חסמי עורקים על הרגליים הפצועות. השניים הובהלו לביה"ח מקאי, שם הם עברו ניתוח חירום. כלי התקשורת המקומיים מדווחים כי שאר התיירים שהיו עדים לתקרית היו מזועזעים. "ריכזנו אותם, הושבנו וניחמנו אותם לאחר האירוע", סיפר אנדרו וילקוקס, פקיד רווחה מן המועצה המקומית. "לאחר מכן, הגשנו להם אוכל ושתייה, והצענו להם טיפול נפשי". British tourist has a FOOT bitten off by a shark and another is seriously hurt in Australia



שני הגברים הוסקו לביה"ח במצב קשה, אך יציב. גורמים בצוות הטיפול העידו כי צמד הפצועים אושפזו במצב רוח טוב, אך בידיעה שחייהם לעולם לא יראו אותו הדבר. גורם בביה"ח התייחס למצבם ואמר: "למיטב הבנתי, מצב הרוח שלהם טוב. אפילו יצא להם לדבר קצת עם הצוות על גמר גביע העולם ברוגבי. למרות זאת, הם מודעים לחלוטין לחומרת המצב".





