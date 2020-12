כשג'ניפר בוש נולדה בשנת 1985, אמה, קת'י, הגדירה אותה בתור "חלום שהתגשם". לקת'י ולבעלה קרייג כבר היו שני בנים, אבל האם האמריקאית העידה מאז ומעולם שרצתה בת. תחילה החיים בבית משפחת בוש, שהתגוררו בפלורידה, היו מאושרים עד מאוד. למרות זאת, החלום להפוך לאמא לילדה קטנה הפך לסיוט כאשר ג'ניפר החלה לפתח מחלות מסתוריות. תחילה הופיעו בעיות נשימה שונות. אחר כך היא החלה לסבול מדלקות אוזניים ושלשולים. אובדי עצות, קת'י וקרייג לקחו אותה לשורה של רופאים – אך גם הם לא הצליחו למצוא סיבה הגיונית להתדרדרות במצבה.

מומחים לרפואת ילדים קבעו בסופו של דבר שג'ניפר סובלת ממחלה נדירה שתוקפת את המערכת החיסונית. על כן, היא נאלצה לעבור שורה של טיפולים פולשניים, שכללו זריקות היישר אל מחזור הדם שלה באמצעות שסתום ייעודי שהוחדר אל בית החזה. אף על פי כן, מצבה המשיך להתדרדר והיא החלה לסבול מכאבי בטן נוראיים ועוויתות. בגיל 5, מצבה היה גרוע כל כך, שהרופאים נאלצו להחדיר לה צינורית זונדה בגלל שהיא לא הייתה מסוגלת לאכול בכוחות עצמה. מעבר לזה, היא הייתה מקבלת גם טרגטול – תרופה שנועדה למנוע את העוויתות שלה. שנתיים מאוחר יותר, היא אובחנה כסובלת מזיהום נדיר. בינתיים, המצב הכלכלי של בני המשפחה התדרדר גם כן.

מצבה הרפואי של ג'ניפר הכריח את אמה להתפטר מעבודה בכדי שזו תוכל לטפל בה. עד מהרה, היא מצאה עבודה בתור מזכירה רפואית בקליניקה הפרטית של הרופא המטפל של בתה. הצעד הזה אמנם קירב את קת'י אל בתה, אך גם הוביל את בני הזוג לאבד את פוליסת ביטוח הבריאות של ילדיהם – מה שהכריח את צמד ההורים לנסות ולגייס את המשאבים הכלכליים בדרכים אחרות.

בכדי לממן את החשבונות הרפואיים שהלכו והתנפחו, קת'י וקרייג פנו לעמותות שונות בסביבת ביתם אשר בעיר קורל ספרינגס. ארגוני הצדקה ותושבי האזור תרמו בנדיבות לג'ניפר הקטנה, שהפכה עד אז כבר למעין לסלבריטי מקומית. כלי התקשורת באזור הרבו לסקר את מצבה והילדה אפילו זכתה לפגוש את קבוצת הבייסבול האהובה עליה – הפלורידה מארלינס. במקביל, אמה הפכה לפעילה חברתית שנהגה לקרוא לרפורמה בשירותי הבריאות במדינה. קת'י הופיעה לא מעט בטלוויזיה ופעם אחת אפילו נאמה בקונגרס האמריקאי. מאוחר יותר באותו שבוע, היא ובתה אפילו פגשו את הגברת הראשונה דאז: הילארי קלינטון. על פניו, עשה רושם שקת'י תעשה כל שביכולתה בשביל לגרום לבתה להבריא. למרות זאת, גורמים רפואיים שונים התחילו לחשוד שהכוונות של האם אינן כפי שהן נראות.

השנה הייתה 1991 כשצוות של המרכז הרפואי בקורל ספרינגס שם לב לכל מיני סימנים מטרידים בכל הנוגע לטיפול בילדה. בין אם זה צינוריות אינפוזיה מנוקבות, דיווחים סותרים או שקריים לחלוטין מצד קת'י בנוגע לסימפטומים והאבחנות של ג'ניפר או החתירה המתמדת של האם לבצע יותר ויותר פרוצדורות ובדיקות – לפעמים אפילו ללא שום הצדקה. זמן קצר לאחר מכן, נפתחה מצד המרכז הרפואי חקירה אותה הוביל ד"ר אלי ניוברגר.

ד"ר נויברגר בחן את התיק הרפואי של ג'ניפר והחל לבדוק את הדיווחים מצד אנשי הצוות. עד מהרה, הוא הגיע למסקנה המצמררת שקת'י בוש לוקה בהפרעה נפשית שגורמת לה לפגוע בבתה: תסמונת מינכהאוזן באמצעות שליח. לטענתו, זה היה ההסבר ההגיוני היחיד למצבה הרפואי של ג'ניפר, שהייתה למעשה קורבן התעללות של אמה. על כן, הוא פנה אל שירותי הרווחה המקומיים ודיווח להם על ממצאי החקירה שלו. על אף החקירה של ד"ר נויברגר ומסקנותיה המטרידות, המרכז הרפואי נאלץ לגנוז הכל לאחר שבני המשפחה איימו לתבוע את המקום. אז, בשנת 1995, נרשמה פריצת דרך משמעותית בפרשה המטרידה.

דיווח אנונימי של אחת האחיות שטיפלה בג'ניפר לאורך השנים חשפה פרטים חדשים על מה שהלכה והתבססה כפרשת התעללות איומה. לטענת אותה אחות, היא הייתה עדה ממקור ראשון למעשיה של קת'י, אשר נהגה לחבל בטיפול הרפואי של בתה. פעם אחת היא אפילו ראתה אותה מנקבת את צינוריות ההזנה של בתה. במקרה אחר, אנשי הצוות הבחינו ברמות גבוהות של טרגטול במחזור הדם של הילדה. הרופא המטפל החליט להפסיק את השימוש בתרופה ולמרות זאת, מינונים גבוהים שלה המשיכו להופיע בבדיקות הדם של ג'ניפר. האחות אף ציינה שהיו פעמים שדגימות השתן של הילדה הוחלפו באופן מסתורי – אך מצמרר יותר מכל היה דפוס ההתנהגות של קת'י שהלך והתברר לאנשי הצוות.

על פי עדותה של האחות, בכל פעם שג'ניפר עמדה להשתחרר מביה"ח חלה התדרדרות בלתי מוסברת במצבה הרפואי. "אי אפשר היה לפספס את זה", סיפרה לחוקרים. "יום אחד היא הייתה מאושרת ובריאה, ואז יממה לפני השחרור החלה לפתח סימפטומים שוב. תמיד גם כשהאחיות לא היו בחדר. היינו יוצאות ופתאום היא הייתה מקבלת התקף, מתחילה להקיא או להחוויר".

אחות תיארה גם איך כל פעם שכלי התקשורת היו מגיעים לבית החולים, קת'י הייתה מוודא שבתה "תיכנס לדמות". לטענתה, היא הייתה משכיבה אותה במיטה, מחברת אותה לכל הצינוריות וגורמת לה להיראות חולה ככל שניתן. היא הוסיפה: "בכל פעם שלג'ניפר הייתה החמרה במצב הרפואי, אמא שלה הייתה ממש באופוריה. אני מאוד חוששת לחיים של הילדה הזאת". בעקבות העדות המטלטלת, ממצאי החקירה הועברו למועצה לשלום הילד ורשויות האכיפה פתחו בחקירה.

