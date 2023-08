לפחות שני אנשים נהרגו ועוד שניים נפצעו קשה בהתרסקות מסוק בעיר פומפנו ביץ', ששוכנת צפונית למיאמי, פלורידה. התקרית אירעה ביום שני בבוקר, בסביבות השעה 08:45, כאשר הליקופטר של משרד השריף במחוז ברווארד (Broward) פגע בבניין מגורים ששוכן סמוך לבית ספר.

ממצאי החקירה הראשונית חשפו שאחד האנשים שנהרגו בתקרית היה על כלי התעופה בזמן ההתרסקות, והשני היה על הקרקע. תיעוד של ההתרסקות עלה אתמול לרשתות החברתיות וזעזע את הגולשים ברשת.

בסרטון אפשר לראות את כלי התעופה בוער בזמן הטיסה, כאשר עשן שחור נפלט מחלקו האחורי. לפתע, זנבו של המסוק נשבר, הוא נכנס לסחרור וצונח לקרקע. עדי ראייה סיפרו שההליקופטר התלקח מיד אחרי ההתרסקות ולפחות 5 כבאיות הוזעקו לזירה.

#BREAKING : Injuries Reported After a sheriffs rescue Helicopter Spirals Out of Control and Crashes into a apartment building ⁰⁰ #PompanoBeach | #Florida Multiple emergency crews are currently on the scene after a Broward County Sheriff’s Office fire rescue helicopter… pic.twitter.com/YHPJVtn1ol

With a heavy heart, we announce the untimely loss of a longtime employee, Captain Terryson Jackson, who passed away this morning, August 28, 2023, after a BSO Department of Fire Rescue and Emergency Services helicopter crashed in Pompano Beach. https://t.co/09n2fQWA4O pic.twitter.com/IjdJ1VRWBP